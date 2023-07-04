Santa Anita: buscan a padre de familia que desapareció tras realizar un servicio de taxi

Brando Infante se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su cuñado David Homero Casas Jara, de 36 años, un conductor que desapareció ayer miércoles 7 de enero cuando salió a las 10 de la mañana de su casa en Santa Anita para realizar un servicio de taxi.

Brando dijo que su cuñado desapareció tras aceptar un servicio de transporte privado desde Santa Elvira hacia Los Olivos, perdiéndose todo contacto con él desde ese momento.

“Quiero reportar que si nos pueden ayudar con la ubicación de David. Ya está la denuncia, está activado todos los seguros, pero queremos saber el paradero de él, es lo que nos importa”, expresó.

Sus parientes piden que las autoridades realicen las labores de búsqueda de David, padre de familia de una niña menor, cuyo vehículo fue rastreado por última vez en Comas.

“Mi familiar es taxista, lo último que nos dijo que iba de Ate a Los olivos luego de eso no responde ni los mensajes ni las llamadas y en el GPS de carro su última vez que fue ubicado en Comas”, expresó Brando Infante.

Los parientes del taxista están desesperados y temen que le hayan robado y secuestrado, por lo que solicitan la pronta ayuda de la Policía Nacional.

“Ahorita estamos en la búsqueda. A ver si nos pueden ayudar, por favor. También pedimos ayuda a la Policía Nacional de Comas para que nos ayude e intensifique la búsqueda de mi familiar”, solicitó.