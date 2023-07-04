menu
Santa Anita: buscan a padre de familia que desapareció tras realizar un servicio de taxi

Rotafono de RPP | ¿Lo viste? David Homero Casas Jara, de 36 años, salió de su casa, luego de que le tomaran una carrera a través de un aplicativo. Su familia pide que se intensifique las labores de búsqueda.
| | Laura Urbina Saldaña
Los parientes del taxista están desesperados y temen que le hayan robado su auto, por lo que solicitan la pronta ayuda de la Policía Nacional.

| Fuente: Composición / Rotafono

Brando Infante se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su cuñado David Homero Casas Jara, de 36 años, un conductor que desapareció ayer miércoles 7 de enero cuando salió a las 10 de la mañana de su casa en Santa Anita para realizar un servicio de taxi.  

Brando dijo que su cuñado desapareció tras aceptar un servicio de transporte privado desde Santa Elvira hacia Los Olivos, perdiéndose todo contacto con él desde ese momento.

“Quiero reportar que si nos pueden ayudar con la ubicación de David. Ya está la denuncia, está activado todos los seguros, pero queremos saber el paradero de él, es lo que nos importa”, expresó.

Sus parientes piden que las autoridades realicen las labores de búsqueda de David, padre de familia de una niña menor, cuyo vehículo fue rastreado por última vez en Comas.

“Mi familiar es taxista, lo último que nos dijo que iba de Ate a Los olivos luego de eso no responde ni los mensajes ni las llamadas y en el GPS de carro su última vez que fue ubicado en Comas”, expresó Brando Infante.

Los parientes del taxista están desesperados y temen que le hayan robado y secuestrado, por lo que solicitan la pronta ayuda de la Policía Nacional.

“Ahorita estamos en la búsqueda. A ver si nos pueden ayudar, por favor. También pedimos ayuda a la Policía Nacional de Comas para que nos ayude e intensifique la búsqueda de mi familiar”, solicitó. 

Características de taxista

Tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro. Mide 1.72 metros y es de contextura gruesa. Además, tiene una cicatriz en la pierna derecha.

Él viste un polo manga larga color plomo, pantalón drill azul y zapatillas color negro. Él maneja un vehículo gris metálico, marca Toyota, de placa CPL-260. 

Si usted lo ha visto puede comunicarse al siguiente número telefónico 943 545 873 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

