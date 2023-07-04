Santa Anita: desaparece joven de 33 años con discapacidad intelectual tras cita médica

Su familia teme que, debido a una posible crisis de salud, haya tomado una ruta equivocada sin saber cómo regresar a su hogar en el distrito de Villa El Salvador. | Fuente: Cortesía.
Lizbeth Dionicio se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su hermano Axel Jean Pierre Dionicio Ponciano, de 33 años, quien se perdió el jueves 16 de abril, en el distrito limeño de Santa Anita, tras acudir a una cita médica.
Axel Jean Pierre tiene la condición de discapacidad intelectual y esquizofrenia, lo que dificulta su capacidad para orientarse o comunicarse con las personas. “Mi hermano no pronuncia bien las palabras y no sabe leer ni escribir”, precisó.
Según Lizbeth, el incidente ocurrió cuando se separó de su hermana al intentar abordar el transporte público en el puente Pino para dirigirse a su casa, luego de salir del Hospital Hermilio Valdizán en Santa Anita.
Su familia pide que se intensifique la búsqueda, pues teme que, debido a una posible crisis de salud, haya tomado una ruta equivocada sin saber cómo regresar a su hogar, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.
Al momento de extraviarse, el joven vestía ropa oscura, sandalias y portaba una mochila de estilo militar.
Axel Jean Pierre Dionicio Ponciano mide 1.70 metros, de contextura gruesa, cabello negro corto, tiene ojos achinados y lleva colgado su carné del Conadis.
Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse al siguiente número telefónico 954 459 271 o llamar al 114 de la Policía Nacional.
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