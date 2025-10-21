Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

La madre está desesperada y pide el apoyo de vecinos y negocios aledaños al parque IPD | Fuente: Rotafono
Gloria Choquecahua Flores se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su hija llamada Ana Rojas Choquecahua, de 13 años se encuentra desaparecida desde la noche del último domingo 19 de octubre. Ella se encontraba en el parque IPD, ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, a la altura de la avenida Huarochirí.
La madre de familia está desesperada debido a que su hija fue llevada por una moto lineal cuando estaba en este establecimiento recreativo. Ella hizo la denuncia policial lo más rápido posible, pero aún no sabe nada de ella y solicita la ayuda de las autoridades correspondientes para ampliar la búsqueda.
La ciudadana contó que ella se encontraba trabajando aquel sábado y su hija aprovechó para salir. La menor de edad solamente estaba con su tía, quien estaba durmiendo cuando la adolescente se marchó de su vivienda y no había nadie más. Cuando se dieron cuenta de lo ocurrido ya había pasado por lo menos media hora.
La mamá de Ana relató que uno de sus vecinos le hizo ver un video en el que se ve a ella siendo raptada por una moto. Por dicha razón, la familia está bastante preocupada y pide a los demás vecinos y negocios aledaños que compartan los videos de las cámaras de vigilancia, para que puedan ver hacia dónde se fue o identificar a los malhechores.
Este es el parque donde estaba la menor aquel sábado | Fuente: Rotafono
Ana Rojas Choquecahua es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, la boca es mediana, la nariz recta, mide 1.47 metros de estatura y posee la contextura delgada. Sobre su vestimenta, estaba con un polo de color azul con blanco, una chompa ploma, un pantalón también plomo y unas zapatillas negras.
La madre de la adolescente de 13 años exige las acciones respectiva de la policía y de las demás instituciones. Por ello, cualquier información es importante para poder ubicarla. Para comunicarse con la familia pueden llamar al siguiente número: 957561388.
