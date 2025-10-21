menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

Rotafono de RPP | Ana Rojas Choquecahua estuvo la noche del último sábado en el parque IPD de Santa Anita cuando una moto lineal la raptó y se fue hacia rumbo desconocido.
| | Victor Pacheco
La madre está desesperada y pide el apoyo de vecinos y negocios aledaños al parque IPD

La madre está desesperada y pide el apoyo de vecinos y negocios aledaños al parque IPD | Fuente: Rotafono

Gloria Choquecahua Flores se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su hija llamada Ana Rojas Choquecahua, de 13 años se encuentra desaparecida desde la noche del último domingo 19 de octubre. Ella se encontraba en el parque IPD, ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, a la altura de la avenida Huarochirí.

La madre de familia está desesperada debido a que su hija fue llevada por una moto lineal cuando estaba en este establecimiento recreativo. Ella hizo la denuncia policial lo más rápido posible, pero aún no sabe nada de ella y solicita la ayuda de las autoridades correspondientes para ampliar la búsqueda.

¿Cómo desapareció la menor?

La ciudadana contó que ella se encontraba trabajando aquel sábado y su hija aprovechó para salir. La menor de edad solamente estaba con su tía, quien estaba durmiendo cuando la adolescente se marchó de su vivienda y no había nadie más. Cuando se dieron cuenta de lo ocurrido ya había pasado por lo menos media hora. 

La mamá de Ana relató que uno de sus vecinos le hizo ver un video en el que se ve a ella siendo raptada por una moto. Por dicha razón, la familia está bastante preocupada y pide a los demás vecinos y negocios aledaños que compartan los videos de las cámaras de vigilancia, para que puedan ver hacia dónde se fue o identificar a los malhechores.

Este es el parque donde estaba la menor aquel sábado

Este es el parque donde estaba la menor aquel sábado | Fuente: Rotafono

Características de la joven desaparecida

Ana Rojas Choquecahua es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, la boca es mediana, la nariz recta, mide 1.47 metros de estatura y posee la contextura delgada. Sobre su vestimenta, estaba con un polo de color azul con blanco, una chompa ploma, un pantalón también plomo y unas zapatillas negras.

La madre de la adolescente de 13 años exige las acciones respectiva de la policía y de las demás instituciones. Por ello, cualquier información es importante para poder ubicarla. Para comunicarse con la familia pueden llamar al siguiente número: 957561388.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Santa Anita menor desaparecida adolescente desaparecida rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Chorrillos: buscan a escolar de 15 años que desapareció cuando se dirigía a su colegio

 San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

 Junín: buscan a maestra que desapareció en el Vraem cuando se dirigía a su casa

Junín: buscan a maestra que desapareció en el Vraem cuando se dirigía a su casa

 Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala

Arequipa: piden ayuda para recuperar cadáver de obrero que cayó al mar de Chala
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot