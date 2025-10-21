Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

Gloria Choquecahua Flores se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su hija llamada Ana Rojas Choquecahua, de 13 años se encuentra desaparecida desde la noche del último domingo 19 de octubre. Ella se encontraba en el parque IPD, ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, a la altura de la avenida Huarochirí.

La madre de familia está desesperada debido a que su hija fue llevada por una moto lineal cuando estaba en este establecimiento recreativo. Ella hizo la denuncia policial lo más rápido posible, pero aún no sabe nada de ella y solicita la ayuda de las autoridades correspondientes para ampliar la búsqueda.