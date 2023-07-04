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Santa Rosa: piden intensificar búsqueda de venezolano que se ahogó en la playa Chica hace 10 días

Rotafono de RPP | Luis Alberto Fernández Landaeta, de 31 años, se resbaló cuando probaba su caña de pescar en la playa Chica, en el distrito limeño de Santa Rosa.
| | Laura Urbina Saldaña
Oriana solicita que se intensifiquen los esfuerzos para hallar a su hermano Luis Alberto Fernández Landaeta.

Oriana solicita que se intensifiquen los esfuerzos para hallar a su hermano Luis Alberto Fernández Landaeta.

Oriana Landaeta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a recuperar el cuerpo de su hermano Luis Alberto Fernández Landaeta, un ciudadano venezolano, de 31 años, quien ahogó en la playa Chica, situada en el distrito limeño de Santa Rosa, luego de que fuera ser arrastrado por la corriente del mar el domingo 26 de abril. 

Los familiares de Luis enviaron una solicitud a la Capitanía del Puerto del Callao para que se realice una búsqueda más especializada a fin de encontrar al extranjero.  

De acuerdo con la denuncia, el hombre de 31 años se encontraba junto a su pareja Mayra Miguel en la playa Chica con la intención de pescar; sin embargo, el hombre se cayó al mar tras una mala maniobra.

“Estaban pasando el día en la playa celebrando cumpleaños de su novia y mi hermano tenía un anzuelo para pescar que se había comprado hace poco y al parecer tratando de recoger algo carnada de las rocas. Él se resbaló y terminó en el mar. Al parecer la corriente fue muy fuerte y se lo llevó adentro del mar”, explicó Oriana. 

Los amigos de Luis Alberto Fernández Landaeta piden que las autoridades lo sigan buscando.
Los amigos de Luis Alberto Fernández Landaeta piden que las autoridades lo sigan buscando.

Lo buscan hace 10 días

Oriana Landaeta solicita que se intensifiquen los esfuerzos para hallar a su hermano, ya que ha pasado 10 días y aún no lo localizan.

“Toda mi familia está en Venezuela y no tiene la posibilidad de viajar. Lo que pedimos es que se difunda esta noticia para que llegue a más gente y así lo podamos encontrar y poder darle un cierre a esto, porque de verdad es una angustia que hace ya no días ocurrió esto y mi hermano no aparece”, expresó con angustia. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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