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Serenazgo del distrito de La Molina logra encontrar a abuelito de 74 años con enfermedades mentales

Rotafono de RPP | Giovanna contó que un sereno del distrito limeño de La Molina intervino a su hermano y lo pusieron a buen recaudo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Giovana reiteró su agradecimiento a los serenos del distrito limeño de La Molina.
Giovana reiteró su agradecimiento a los serenos del distrito limeño de La Molina.

Giovanna Paredes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que el serenazgo del distrito de La Molina logró encontrar a su hermano, Gastón Paredes González, de 74 años, quien desapareció el sábado 25 de abril, en el distrito limeño de Santiago de Surco, mientras realizaba su habitual caminata hacia el parque Kennedy en Miraflores.

Giovana contó que fue el sereno De La Cruz Mendoza quien intervino a Gastón y lo llevó con él hasta una caseta ubicada en la avenida Javier Prado, para luego comunicarse con Giovanna para darle la noticia de que habían encontrado a su hermano al promediar la medianoche del pasado 27 de abril.

“Estoy muy agradecida, todo el apoyo que nos han brindado, parece que mi hermano se ha desorientado y ha resultado hasta en La Molina. Mención honrosa para el serenazgo de La Molina y sobre todo para el sereno De La Cruz Mendoza,  quien es que tuvo el criterio para ver a una persona mayor desorientada, caminando, haberlo intervenido y en lugar de haberlo dejado con diferencia, tuvo la empatía de llevarlo con él y ponerlo en buen recaudo”,. afirmó Giovana.

Don Gastón Paredes fue visto con una camisa celeste manga larga, un jean azul y una gorra de lana azul.

Don Gastón Paredes fue visto con una camisa celeste manga larga, un jean azul y una gorra de lana azul.

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¿Cómo se perdió Gastón Paredes?

El adulto mayor, quien sufre de enfermedades mentales, salió a las 11 de la mañana de su vivienda, situada a la altura de la cuadra 21 de la avenida Benavides, para dirigirse al parque Kennedy, pero nunca retornó a casa por su propia cuenta.

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