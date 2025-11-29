SJL: familia busca a mujer de 70 años que desapareció hace más de 24 horas

Emilia vestía un polo color celeste manga corta, falda de color negro, zapatos de color marrón y llevaba el cabello recogido.
Karen Roxana Ramos Pozo se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su madre, Emilia Pozo, que se perdió el pasado 28 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).
La señora de 70 años salió de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Urpi, al promediar las tres de la tarde. Su familia, al notar su ausencia, rápidamente fue a buscarla, pero no la encontraron.
Lo que sospecha la familia es que la adulta mayor se fue comprar bolsas a un mercado cercano de la Cooperativa Urpi.
Algunos vecinos indicaron a la familia que vieron a la señora por la entrada Santa María, en SJL.
Según Emilia Pozol, su madre se dedicaba a reciclar, por lo que cree que ese fue el motivo por el que se fue a comprar bolsas.
Emilia vestía un polo color celeste manga corta, falda de color negro, zapatos de color marrón y llevaba el cabello recogido. Emilia Pozo, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos color castaño oscuro, nariz cóncava y cabellos canos.
Karen pide ayuda para que puedan encontrar a su mamita, pues en las últimas semanas la señora había presentado lagunas mentales y estaban tratándola con un especialista para que les dé el diagnóstico final.
Por favor, si usted la ha visto, llamar al siguiente número de la familia: 902 686 739 o al 114 de la PNP.
