SJL: familia busca a mujer de 70 años que desapareció hace más de 24 horas

Karen Roxana Ramos Pozo se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su madre, Emilia Pozo, que se perdió el pasado 28 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La señora de 70 años salió de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Urpi, al promediar las tres de la tarde. Su familia, al notar su ausencia, rápidamente fue a buscarla, pero no la encontraron.

Lo que sospecha la familia es que la adulta mayor se fue comprar bolsas a un mercado cercano de la Cooperativa Urpi.

Algunos vecinos indicaron a la familia que vieron a la señora por la entrada Santa María, en SJL.

Según Emilia Pozol, su madre se dedicaba a reciclar, por lo que cree que ese fue el motivo por el que se fue a comprar bolsas.