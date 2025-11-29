menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

SJL: familia busca a mujer de 70 años que desapareció hace más de 24 horas

Rotafono de RPP | En las últimas semanas, la señora había presentado lagunas mentales y estaba en tratamiento.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Emilia vestía un polo color celeste manga corta, falda de color negro, zapatos de color marrón y llevaba el cabello recogido.

Emilia vestía un polo color celeste manga corta, falda de color negro, zapatos de color marrón y llevaba el cabello recogido.

Karen Roxana Ramos Pozo se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su madre, Emilia Pozo, que se perdió el pasado 28 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La señora de 70 años salió de su vivienda, ubicada en la Cooperativa Urpi, al promediar las tres de la tarde. Su familia, al notar su ausencia, rápidamente fue a buscarla, pero no la encontraron.

Lo que sospecha la familia es que la adulta mayor se fue comprar bolsas a un mercado cercano de la Cooperativa Urpi.

Algunos vecinos indicaron a la familia que vieron a la señora por la entrada Santa María, en SJL.

Según Emilia Pozol, su madre se dedicaba a reciclar, por lo que cree que ese fue el motivo por el que se fue a comprar bolsas. 

Te recomendamos
Callao: trasladan a niño con neumonía al Hospital Alberto Sabogal tras pedido de ayuda

Callao: trasladan a niño con neumonía al Hospital Alberto Sabogal tras pedido de ayuda

 Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

¿Cómo iba vestida Emilia Pozo el día de su desaparición? 

Emilia vestía un polo color celeste manga corta, falda de color negro, zapatos de color marrón y llevaba el cabello recogido. Emilia Pozo, mide 1.50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos color castaño oscuro, nariz cóncava y cabellos canos.

Karen pide ayuda para que puedan encontrar a su mamita, pues en las últimas semanas la señora había presentado lagunas mentales y estaban tratándola con un especialista para que les dé el diagnóstico final.

Por favor, si usted la ha visto, llamar al siguiente número de la familia: 902 686 739 o al 114 de la PNP.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido Rotafono adulto mayor
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: madre busca a su hija de 13 años que desapareció tras ir a su colegio

Callao: madre busca a su hija de 13 años que desapareció tras ir a su colegio

 Rímac: escolar de 15 años necesita ayuda para competir en la Olimpiada de Astronomía y Física

Rímac: escolar de 15 años necesita ayuda para competir en la Olimpiada de Astronomía y Física

 Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

 Chincha: hallan a menor recién operada del corazón que llevaba siete días desaparecida

Chincha: hallan a menor recién operada del corazón que llevaba siete días desaparecida
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot