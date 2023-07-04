SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

Han pasado más de cuarenta días desde que Xiomara Acosta Muñoz no tiene noticias de su hija, Chelsea Romely Espinoza Acosta, quien desapareció el pasado 24 de junio, luego de salir de su vivienda ubicada en la cuadra 10 de la avenida Guardia Civil, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

“Ya va más de cuarenta días que está desaparecida. No sé nada de ella, no hay rastro. He difundido su caso por redes sociales, pero nadie me da una pista”, lamentó la madre.

Características de la desaparecida

Chelsea Espinoza Acosta es de tez blanca, ojos y cabello negros, boca mediana, nariz recta, mide 1.68 metros y tiene contextura gruesa. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón jean, un bividí negro, una polera rosada y zapatillas negras.

Si usted tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese al siguiente número: 946 936 208.