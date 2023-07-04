menu
SJM: madre continúa con la búsqueda de su hija desaparecida hace cuarenta días

Rotafono de RPP | La última vez que la vieron vestía un pantalón jean, un bividí de color negro, una polera rosada y unas zapatillas negras.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Chelsea Espinoza Acosta es de tez blanca, los ojos y el cabello de color negro, la boca mediana, la nariz recta, posee una estatura de 1.68 metros y es de contextura gruesa.

Chelsea Espinoza Acosta es de tez blanca, los ojos y el cabello de color negro, la boca mediana, la nariz recta, posee una estatura de 1.68 metros y es de contextura gruesa.

Han pasado más de cuarenta días desde que Xiomara Acosta Muñoz no tiene noticias de su hija, Chelsea Romely Espinoza Acosta, quien desapareció el pasado 24 de junio, luego de salir de su vivienda ubicada en la cuadra 10 de la avenida Guardia Civil, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

“Ya va más de cuarenta días que está desaparecida. No sé nada de ella, no hay rastro. He difundido su caso por redes sociales, pero nadie me da una pista”, lamentó la madre.

Características de la desaparecida

Chelsea Espinoza Acosta es de tez blanca, ojos y cabello negros, boca mediana, nariz recta, mide 1.68 metros y tiene contextura gruesa. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón jean, un bividí negro, una polera rosada y zapatillas negras.

Si usted tiene alguna información sobre su paradero, comuníquese al siguiente número: 946 936 208.

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

desaparecida Rotafono menor adolescente
