SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda

La última vez que se le vio, vestía un buzo color negro, casaca negra con franjas y unas zapatillas de color marrón.
Después de cinco días de angustia, los familiares de Valeriano Salcedo pudieron encontrarlo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, así lo informaron a través del Rotafono de RPP. El adulto mayor había sufrido aparentemente una caída, por lo que fue trasladado a dicho nosocomio.
Jesús Salcedo, hijo del hombre de 75 años, indicó que, cuando llegó al hospital, su padre lo reconoció. Los familiares revelaron que, ni bien tengan el diagnóstico, lo llevarán a otro establecimiento de salud por falta de cama.
“Lo bueno que él cargaba su DNI cuando ingresó al hospital. Mediante eso, me llamaron para venir a verlo”, afirmó el vástago.
El hecho se produjo al promediar las 8.00 a. m. del sábado 2 de agosto, cuando el hombre se encontraba en su casa con uno de sus hijos y la persona que lo cuida. En ese momento, decidió salir sin avisar a nadie. Su familia creyó que fue al parque ubicado a pocos metros de su hogar, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Sin embargo, con el pasar de los minutos, no volvió; por lo que salieron a buscarlo, pero sin éxito.
Valeriano Salcedo sufre de demencia senil y tienen dificultades en el habla como secuela de un derrame cerebral que tuvo en el 2018. Además tiene una sonda urinaria.
