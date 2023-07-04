SMP: familiares encontraron a adulto mayor con demencia senil que desapareció tras salir de su vivienda

¿Cómo se perdió el adulto mayor?



El hecho se produjo al promediar las 8.00 a. m. del sábado 2 de agosto, cuando el hombre se encontraba en su casa con uno de sus hijos y la persona que lo cuida. En ese momento, decidió salir sin avisar a nadie. Su familia creyó que fue al parque ubicado a pocos metros de su hogar, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Sin embargo, con el pasar de los minutos, no volvió; por lo que salieron a buscarlo, pero sin éxito.



Valeriano Salcedo sufre de demencia senil y tienen dificultades en el habla como secuela de un derrame cerebral que tuvo en el 2018. Además tiene una sonda urinaria.