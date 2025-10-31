menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Surco: adulto mayor que viajó a Lima por temas médicos desapareció tras ir a Los Olivos

Rotafono de RPP | Everth Calle Castillo vive en Tocache, región San Martín y viajó a Lima por unos días. El último martes salió de su casa en Surco rumbo a Los Olivos, pero no regresó.
| | Victor Pacheco
La sobrina del señor desaparecido pidió ayuda a las autoridades

La sobrina del señor desaparecido pidió ayuda a las autoridades | Fuente: Rotafono

Adeli Romero se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su tío Everth Dulanto Calle Castillo se encuentra desaparecido desde el último martes 28 de octubre, tras salir de la casa donde se queda, la cual está ubicada en la urbanización Los Precursores, en el distrito limeño de Surco.

La familia del adulto mayor se encuentra sumamente preocupada, debido a que Everth no vive en Lima, solo vino de viaje, ya que él es de la ciudad de Tocache, en la región San Martín. Y es que acudió a la capital para hacerse unos chequeos médicos, pues tiene problemas de memoria.

El señor Everth quería visitar a un amigo en Puente Piedra aparentemente

El señor Everth quería visitar a un amigo en Puente Piedra aparentemente | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

La joven contó que su madre alquila cuartos y le dio uno al señor Everth para que se quede durante los días que quiera. Aquel día, aproximadamente a las 8.00 a. m., el anciano de 73 años aprovechó que no había nadie en el hogar y salió hacia rumbo desconocido. 

Como no regresó, su familia lo buscó por los alrededores y supieron que pidió ayuda para irse a Pro, en Los Olivos. “La última información que tenemos es esa, que una persona de la calle lo llevó hacia el puente Atocongo y lo embarcó en un bus”, sostuvo la ciudadana. Al parecer habría querido visitar a un amigo en Puente Piedra.

Sin embargo, no saben nada más y exhortan a que las autoridades de Los Olivos y distritos aledaños busquen a su tío, quien se desorienta fácilmente, luego de su caída en Tocache y por la cual viajó a Lima, ya que necesita hacerse ver con un médico.

La familia está desesperada y temen que haya tenido algún accidente

La familia está desesperada y temen que haya tenido algún accidente | Fuente: Rotafono

Características del señor perdido

Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años tiene la tez blanca, los ojos y el cabello negro, mide 1.62 metros de estatura y es de contextura delgada. Además, posee un lunar a la altura de su ojo izquierdo y una herida en el cráneo de 12 puntos. Su peinado es lacio y tiene canas. 

Con respecto a su vestimenta, portaba una polera marrón, un pantalón plomo, una camisa negra con rayas, una gorra también negra y unas zapatillas plomas. Los familiares están preocupados y piden ayuda de parte de las distintas autoridades; así como, solicitan que los vecinos o negocios entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.

Para cualquier información sobre el paradero del señor, pueden comunicarse 998156765 o al 915040089.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Surco Los Olivos desaparecido Adulto mayor desaparecido anciano desaparecido
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

 San Miguel: buscan a hombre que desapareció tras ingresar a la playa

San Miguel: buscan a hombre que desapareció tras ingresar a la playa

 Ate: joven con discapacidad intelectual está desaparecido desde hace una semana

Ate: joven con discapacidad intelectual está desaparecido desde hace una semana

 Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot