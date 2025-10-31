Surco: adulto mayor que viajó a Lima por temas médicos desapareció tras ir a Los Olivos

La sobrina del señor desaparecido pidió ayuda a las autoridades | Fuente: Rotafono
Adeli Romero se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su tío Everth Dulanto Calle Castillo se encuentra desaparecido desde el último martes 28 de octubre, tras salir de la casa donde se queda, la cual está ubicada en la urbanización Los Precursores, en el distrito limeño de Surco.
La familia del adulto mayor se encuentra sumamente preocupada, debido a que Everth no vive en Lima, solo vino de viaje, ya que él es de la ciudad de Tocache, en la región San Martín. Y es que acudió a la capital para hacerse unos chequeos médicos, pues tiene problemas de memoria.
La joven contó que su madre alquila cuartos y le dio uno al señor Everth para que se quede durante los días que quiera. Aquel día, aproximadamente a las 8.00 a. m., el anciano de 73 años aprovechó que no había nadie en el hogar y salió hacia rumbo desconocido.
Como no regresó, su familia lo buscó por los alrededores y supieron que pidió ayuda para irse a Pro, en Los Olivos. “La última información que tenemos es esa, que una persona de la calle lo llevó hacia el puente Atocongo y lo embarcó en un bus”, sostuvo la ciudadana. Al parecer habría querido visitar a un amigo en Puente Piedra.
Sin embargo, no saben nada más y exhortan a que las autoridades de Los Olivos y distritos aledaños busquen a su tío, quien se desorienta fácilmente, luego de su caída en Tocache y por la cual viajó a Lima, ya que necesita hacerse ver con un médico.
Everth Dulanto Calle Castillo, de 73 años tiene la tez blanca, los ojos y el cabello negro, mide 1.62 metros de estatura y es de contextura delgada. Además, posee un lunar a la altura de su ojo izquierdo y una herida en el cráneo de 12 puntos. Su peinado es lacio y tiene canas.
Con respecto a su vestimenta, portaba una polera marrón, un pantalón plomo, una camisa negra con rayas, una gorra también negra y unas zapatillas plomas. Los familiares están preocupados y piden ayuda de parte de las distintas autoridades; así como, solicitan que los vecinos o negocios entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.
Para cualquier información sobre el paradero del señor, pueden comunicarse 998156765 o al 915040089.
