Surco: adulto mayor que viajó a Lima por temas médicos desapareció tras ir a Los Olivos

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

La joven contó que su madre alquila cuartos y le dio uno al señor Everth para que se quede durante los días que quiera. Aquel día, aproximadamente a las 8.00 a. m., el anciano de 73 años aprovechó que no había nadie en el hogar y salió hacia rumbo desconocido.

Como no regresó, su familia lo buscó por los alrededores y supieron que pidió ayuda para irse a Pro, en Los Olivos. “La última información que tenemos es esa, que una persona de la calle lo llevó hacia el puente Atocongo y lo embarcó en un bus”, sostuvo la ciudadana. Al parecer habría querido visitar a un amigo en Puente Piedra.

Sin embargo, no saben nada más y exhortan a que las autoridades de Los Olivos y distritos aledaños busquen a su tío, quien se desorienta fácilmente, luego de su caída en Tocache y por la cual viajó a Lima, ya que necesita hacerse ver con un médico.