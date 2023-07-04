Surco: buscan a adulto mayor de 74 años con enfermedades mentales

Giovanna Paredes se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su hermano Gastón Paredes González, de 74 años, quien desapareció el sábado 25 de abril, en el distrito limeño de Santiago de Surco, mientras realizaba su habitual caminata hacia el parque Kennedy en Miraflores. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

El adulto mayor, quien sufre de enfermedades mentales, salió a las 11 de la mañana de su vivienda, situada a la altura de la cuadra 21 de la avenida Benavides, para dirigirse al parque Kennedy, pero hasta el momento no ha regresado a su hogar.

“Él generalmente se va porque nosotros vivimos en Surco, a la altura de la 21 de Benavides, y él ya conoce y hacía esa ruta de irse siempre todo Benavides hasta Larco, se sentaba en alguna banquito por el parque y regresaba de vuelta. Esa era su ruta siempre. Y esta vez no regresó”, contó Giovanna.

La señora Giovanna comentó que cuando llamó al 105 de la Policía Nacional le dijeron que tiene que esperar 48 horas para registrar la denuncia por desaparición.

Sus parientes expresan su angustia debido a que no han podido encontrarlo, por ello solicitan con urgencia la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizarlo.