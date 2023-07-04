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Surco: buscan a adulto mayor de 74 años con enfermedades mentales

Rotafono de RPP | Gastón Paredes González desapareció el sábado 25 de abril en el distrito limeño de Surco cuando se dirigía al parque Kennedy en Miraflores.
| | Laura Urbina Saldaña
FDSFDSF

FDSFDSF | Fuente: Rotafono

Giovanna Paredes se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su hermano Gastón Paredes González, de 74 años, quien desapareció el sábado 25 de abril, en el distrito limeño de Santiago de Surco, mientras realizaba su habitual caminata hacia el parque Kennedy en Miraflores. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

El adulto mayor, quien sufre de enfermedades mentales, salió a las 11 de la mañana de su vivienda, situada a la altura de la cuadra 21 de la avenida Benavides, para dirigirse al parque Kennedy, pero hasta el momento no ha regresado a su hogar.

“Él generalmente se va porque nosotros vivimos en Surco, a la altura de la 21 de Benavides, y él ya conoce y hacía esa ruta de irse siempre todo Benavides hasta Larco, se sentaba en alguna banquito por el parque y regresaba de vuelta. Esa era su ruta siempre. Y esta vez no regresó”, contó Giovanna. 

La señora Giovanna comentó que cuando llamó al 105 de la Policía Nacional le dijeron que tiene que esperar 48 horas para registrar la denuncia por desaparición.

Sus parientes expresan su angustia debido a que no han podido encontrarlo, por ello solicitan con urgencia la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizarlo. 

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Características de adulto mayor 

Don Gastón Paredes fue visto con una camisa celeste manga larga, un jean azul y una gorra de lana azul. Mide 1.60 metros y es de contextura delgada.

Si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al siguiente número telefónico 995 657 200 o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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