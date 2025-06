Surco: buscan a estudiante universitario que desapareció hace 24 horas

Anderson Luis Ramírez Mendoza, de 18 años, se encuentra desaparecido desde la tarde del lunes 2 de junio luego de que saliera de su casa en Monterrico, en el distrito de Surco, a una universidad en La Molina.

Preocupada por la desaparición del joven universitario, la señora María Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades le ayuden a encontrar a su hijo, quien dejó en su computadora una nota con tendencia suicida y la intención de dejar sus estudios de Comunicación.

Anderson Ramírez le dijo ayer a su madre que iría a la universidad, pero no asistió a clases y no ha regresado a casa. Inicialmente respondió un mensaje a su padre diciendo que estaba en un hotel con una chica. Luego a su madre le aseguró que iba a regresar a su vivienda en la noche, pero hasta el momento no retorna y ya no contesta el celular a sus familiares.

La familia sospecha que la presión académica y la negativa a pagar la matrícula de la universidad pudieron ser factores de su desaparición, por eso la señora María Mendoza hizo un llamado a la Policía Nacional para que se intensifique la búsqueda.