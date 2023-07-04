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Surco: familia pide ayuda para buscar a escolar de 16 años desaparecido hace 8 días

Rotafono de RPP | Jonathan Mario Guillén Ávalos salió de su vivienda con dirección a su colegio institución José María Arguedas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, pero no ingresó a estudiar.
| | Laura Urbina Saldaña
Luis Guillén Morales pide ayuda para hallar a su hijo de 16 años.

Luis Guillén Morales pide ayuda para hallar a su hijo de 16 años. | Fuente: Rotafono

Luis Guillén Morales se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a encontrar a su hijo Jonathan Mario Guillén Ávalos, de 16 años, quien desapareció el jueves 4 de junio en el distrito limeño de Santiago de Surco, mientras se dirigía a su colegio.   

El padre de familia comentó que su hijo nunca ingresó a la institución José María Arguedas, situada en la calle Esteban Camere, a pesar de haber salido de su casa con el uniforme de la escuela. 

“Desapareció cuando se dirigía al colegio. Nos indicó que iba al colegio y al momento de que su mamá fue a para recogerlo del colegio se dio con la novedad de que no había ingresado al centro educativo”, acotó.

Luis Guillén dijo que no hubo ningún problema con su hijo, por lo que hace un llamado a las autoridades y a la comunidad para colaborar con la búsqueda del menor.

“Solicito el apoyo de las autoridades y de los vecinos, por favor, en enseguida en apoyarme a encontrar a mi menor hijo. Se lo voy a agradecer profundamente. Gracias”, demandó. 


El menor viste un polo blanco short azul zapatillas blancas polera azul, del uniforme del colegio José María Arguedas.

El menor viste un polo blanco short azul zapatillas blancas polera azul, del uniforme del colegio José María Arguedas. | Fuente: Rotafono

Características del escolar

Jonathan es de tez blanca, cabello castaño oscuro, boca mediana, contextura delgada, ojos negros y de  estatura 1.70 metros aproximadamente.

El menor viste un polo blanco short azul zapatillas blancas polera azul, del uniforme del colegio José María Arguedas.

Ante esta emergencia, cualquier información que ayude a localizar al estudiante puede comunicarse al siguiente número telefónico 990613144 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

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