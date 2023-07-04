Surco: familia pide ayuda para buscar a escolar de 16 años desaparecido hace 8 días

Luis Guillén Morales se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a encontrar a su hijo Jonathan Mario Guillén Ávalos, de 16 años, quien desapareció el jueves 4 de junio en el distrito limeño de Santiago de Surco, mientras se dirigía a su colegio.

El padre de familia comentó que su hijo nunca ingresó a la institución José María Arguedas, situada en la calle Esteban Camere, a pesar de haber salido de su casa con el uniforme de la escuela.

“Desapareció cuando se dirigía al colegio. Nos indicó que iba al colegio y al momento de que su mamá fue a para recogerlo del colegio se dio con la novedad de que no había ingresado al centro educativo”, acotó.

Luis Guillén dijo que no hubo ningún problema con su hijo, por lo que hace un llamado a las autoridades y a la comunidad para colaborar con la búsqueda del menor.

“Solicito el apoyo de las autoridades y de los vecinos, por favor, en enseguida en apoyarme a encontrar a mi menor hijo. Se lo voy a agradecer profundamente. Gracias”, demandó.