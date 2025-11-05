Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

Herminia Zapata se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su nieto Emmanuel Martín Ivanco Zapata, un joven de 21 años, con discapacidad mental, que se extravió el martes 4 de noviembre, en el distrito limeño de Surco.

La señora Herminia solicitó a la Policía Nacional que se intensifique la búsqueda de su nieto, quien salió de su casa la madrugada de ayer, en la urbanización San Juan Grande, y hasta el momento no han podido ubicarlo.

La familia también requirió ayuda a la municipalidad de Surco para que faciliten las cámaras de videovigilancia, a fin de tener más pistas de su paradero, ya que a pesar de haber recibido llamadas con posibles avistamientos en zonas aledañas como Bolichera y el parque La Cruceta, aún no lo encuentran.

Emmanuel es amiguero, amable, tiene dificultades moderadas para hablar y es conocido por participar en el elenco de danzas folclóricas de la Omaped de Surco, según contó su abuelita.