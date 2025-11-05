menu
Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

Rotafono de RPP | Emmanuel Martín Ivanco Zapata, de 21 años, salió de su casa el martes 4 de noviembre. Sus parientes solicitan apoyo de la PNP para que se intensifique la labor de búsqueda.
| | Laura Urbina Saldaña
Emmanuel Martín Ivanco Zapata, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el 4 de noviembre, en Surco.

Emmanuel Martín Ivanco Zapata, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el 4 de noviembre, en Surco. | Fuente: Rotafono

Herminia Zapata se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su nieto Emmanuel Martín Ivanco Zapata, un joven de 21 años, con discapacidad mental, que se extravió el martes 4 de noviembre, en el distrito limeño de Surco.  

La señora Herminia solicitó a la Policía Nacional que se intensifique la búsqueda de su nieto, quien salió de su casa la madrugada de ayer, en la urbanización San Juan Grande, y hasta el momento no han podido ubicarlo. 

La familia también requirió ayuda a la municipalidad de Surco para que faciliten las cámaras de videovigilancia, a fin de tener más pistas de su paradero, ya que a pesar de  haber recibido llamadas con posibles avistamientos en zonas aledañas como Bolichera y el parque La Cruceta, aún no lo encuentran.

Emmanuel es amiguero, amable, tiene dificultades moderadas para hablar y es conocido por participar en el elenco de danzas folclóricas de la Omaped de Surco, según contó su abuelita. 

Características de Emmanuel 

El joven es de tez clara, cabello crespo, mide 1.70 metros y es contextura delgada. La última vez que lo vieron, vestía una polera negra, pantalón y zapatillas negros.

Cualquier información sobre el paradero de Emmanuel puede comunicarse con la señora Herminia Zapata al siguiente número telefónico 992 586 766 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

