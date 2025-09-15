Surco: joven de 27 años con trastorno bipolar lleva desaparecida desde hace un día

¿Cómo desapareció la joven?

Aquel domingo, Valeria del Carmen acudió a este supermercado con su madre y su tía al promediar las 6.30 p. m. Durante estas compras, ella le dijo a su mamá que quería una gaseosa; por lo que, esta le dio dos soles y se fue a comprar. Esa fue la última vez que la vieron.

“Nunca más la volvió a ver. Plaza Vea no quiere dar los videos”, comentó Jessica Ysuiza. Además, relató que no sabe dónde puede estar y no sabe si se ha encontrado con alguien. Por ello, es de vital importancia que le muestren los videos de las cámaras de vigilancia que tiene la compañía.

La familia ha hecho la denuncia correspondiente y exige a la policía que amplie la búsqueda, pero Plaza Vea sigue sin entregar los videos que tiene en su poder. Jessica contó que el gerente de dicha tienda no quiso dar nada y exhorta a que las entregue porque las imágenes son claves para poder hallar a Valeria.