Surco: joven de 27 años con trastorno bipolar lleva desaparecida desde hace un día

La joven se perdió este último domingo cuando estaba en Plaza Vea de Surco | Fuente: Rotafono
Jessica Ysuiza Veintemilla se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermana llamada Valeria del Carmen Aburto Veintemilla se encuentra desaparecida desde la tarde del último domingo 14 de septiembre. Ella estaba junto a su madre en el supermercado Plaza Vea, el cual queda en la cuadras 50 de la avenida Aviación, en el distrito limeño de Surco.
Han pasado casi 24 horas y la familia no sabe nada de la ciudadana cuyo nombre es Valeria; por eso, hacen este pedido de ayuda público. Jessica sostuvo que su hermana se perdió en la misma empresa mencionada y por más que pidió revisar las cámaras para saber qué pasó, pero no le entregaron nada.
La hermana de la joven desparecida exige los videos de las cámaras de vigilancia | Fuente: Rotafono
Aquel domingo, Valeria del Carmen acudió a este supermercado con su madre y su tía al promediar las 6.30 p. m. Durante estas compras, ella le dijo a su mamá que quería una gaseosa; por lo que, esta le dio dos soles y se fue a comprar. Esa fue la última vez que la vieron.
“Nunca más la volvió a ver. Plaza Vea no quiere dar los videos”, comentó Jessica Ysuiza. Además, relató que no sabe dónde puede estar y no sabe si se ha encontrado con alguien. Por ello, es de vital importancia que le muestren los videos de las cámaras de vigilancia que tiene la compañía.
La familia ha hecho la denuncia correspondiente y exige a la policía que amplie la búsqueda, pero Plaza Vea sigue sin entregar los videos que tiene en su poder. Jessica contó que el gerente de dicha tienda no quiso dar nada y exhorta a que las entregue porque las imágenes son claves para poder hallar a Valeria.
La ciudadana señaló que este supermercado tiene dos puertas; por lo que, su hermana ha podido salir por cualquiera de ellas. “Entonces, queremos saber qué por dónde ha salido, con quién y hacia dónde se ha dirigido. Pero, no nos ayudan”, añadió.
Valeria del Carmen Aburto Veintemilla es de tez blanca, tiene los ojos y el cabello de color negro, posee la boca mediana, la nariz recta, mide 1.56 metros de estatura y es de contextura delgada, y tiene trastorno de bipolaridad. Sobre su vestimenta, portaba una polera crema, una casaca azul, un pantalón buzo plomo claro y unas zapatillas blancas con rayas rojas.
Los familiares están sumamente preocupados y para cualquier información pueden comunicarse a los siguientes números: 904029289 o al 997014521.
