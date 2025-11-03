menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Surco: jóvenes buscan ayuda para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica

Rotafono de RPP | Madre de familia solicita apoyo para que las chicas peruanas puedan viajar a la competencia se realizará del 26 al 28 de noviembre de este año.
| | Laura Urbina Saldaña
Vania Pachas competirá con jóvenes de más de 90 países.

Vania Pachas competirá con jóvenes de más de 90 países. | Fuente: Rotafono

La joven Vania Pachas Acuña, de 18 años, llevará la bandera de Perú a la final internacional de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se celebrará en Singapur del 26 al 28 de noviembre. Sin embargo, necesita ayuda para viajar al país asiático.  

Rosario Acuña, madre de Vania Pachas, busca el apoyo de las autoridades y empresas privadas para que su hija y otras dos compañeras Isabella Gonzales Portocarrero y Paola Gonzales Portocarrero puedan viajar a Singapur y así participar en la competición de robótica más importante del mundo. 

La Olimpiada Mundial de Robótica (WRO por sus siglas en inglés) es un evento que reúne a niños y jóvenes de más de 90 países para resolver retos por medio de diversas herramientas y soluciones de robótica. 

La madre de familia anunció que van a realizar una rifa virtual el próximo 5 de diciembre, cuyo costo es de 10 soles. Esta actividad permitirá cubrir los gastos del pasaje, viaje y uniformes de las talentosas peruanas y del entrenador, comentó Rosario.  

Los parientes de las chicas peruanas apelan a la solidaridad de la población para que puedan concretar su viaje. Si desea colaborar con ellas puede comunicarse con Rosario Acuña al siguiente número telefónico 945 202 111.

Vania Pachas es directora de Tech para mí, una organización que ha formado en programación, electrónica y robótica a más de 300 niñas, niños y jóvenes de Perú y del extranjero.

Ella viene aplicando a universidades del extranjero para realizar estudios de pregrado en ingeniería eléctrica y computacional. Su deseo es continuar desarrollando su pasión por las ciencias y ayudar a más personas a fortalecer sus capacidades a través de la tecnología.

Te recomendamos
San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

San Martín de Porres: extorsionadores detonan explosivo en taller de mecánico

 La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda

La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Olimpiada Mundial de Robótica Piden ayuda para viajar Rotafono Jóvenes peruanas Surco WRO Singapur
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

 Los Olivos: familia encuentra a adulto mayor después de estar tres días desaparecido

Los Olivos: familia encuentra a adulto mayor después de estar tres días desaparecido

 Surco: adulto mayor que viajó a Lima por temas médicos desapareció tras ir a Los Olivos

Surco: adulto mayor que viajó a Lima por temas médicos desapareció tras ir a Los Olivos

 Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa

Familia pide investigar la desaparición de surfista que se perdió tras acudir con sus amigos a la playa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot