Surco: jóvenes buscan ayuda para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica

La joven Vania Pachas Acuña, de 18 años, llevará la bandera de Perú a la final internacional de la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se celebrará en Singapur del 26 al 28 de noviembre. Sin embargo, necesita ayuda para viajar al país asiático.

Rosario Acuña, madre de Vania Pachas, busca el apoyo de las autoridades y empresas privadas para que su hija y otras dos compañeras Isabella Gonzales Portocarrero y Paola Gonzales Portocarrero puedan viajar a Singapur y así participar en la competición de robótica más importante del mundo.

La Olimpiada Mundial de Robótica (WRO por sus siglas en inglés) es un evento que reúne a niños y jóvenes de más de 90 países para resolver retos por medio de diversas herramientas y soluciones de robótica.

La madre de familia anunció que van a realizar una rifa virtual el próximo 5 de diciembre, cuyo costo es de 10 soles. Esta actividad permitirá cubrir los gastos del pasaje, viaje y uniformes de las talentosas peruanas y del entrenador, comentó Rosario.

Los parientes de las chicas peruanas apelan a la solidaridad de la población para que puedan concretar su viaje. Si desea colaborar con ellas puede comunicarse con Rosario Acuña al siguiente número telefónico 945 202 111.

Vania Pachas es directora de Tech para mí, una organización que ha formado en programación, electrónica y robótica a más de 300 niñas, niños y jóvenes de Perú y del extranjero.

Ella viene aplicando a universidades del extranjero para realizar estudios de pregrado en ingeniería eléctrica y computacional. Su deseo es continuar desarrollando su pasión por las ciencias y ayudar a más personas a fortalecer sus capacidades a través de la tecnología.