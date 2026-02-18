Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud

Don Jorge Dionisio Morales Salazar, de 86 años, un adulto mayor con graves problemas de salud y movilidad, podrá renovar su tarjeta del Banco de la Nación para que pueda cobrar su pensión en el distrito limeño de Santiago de Surco, luego de que sus familiares pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras la difusión del caso, José Moncada contó que el Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gestionaron la ayuda para su suegro, quien tiene dificultades para firmar y registrar su huella digital.

Moncada expresó su agradecimiento hacia el Rotafono de RPP por intervenir en la resolución del problema que agobiaba a la familia, ya que la tarjeta del pensionista está próxima a caducar y necesitan renovarla para que cobre en marzo.

“Para agradecer infinitamente por ayudarme a hacer las gestiones para la renovación de su tarjeta de multired de mi suegro Jorge Dionisio Morales Salazar para que pueda cobrar su pensión todos los meses, ya que él no tiene huella y no tiene firma y había inconvenientes con la política del Banco de la Nación”, manifestó.

Desde el Banco de la Nación se informó que el señor Jorge Morales Salazar podrá renovar su tarjeta, para ello debe acudir a una agencia del Banco de la Nación el 2 de marzo.