Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud

Rotafono de RPP | Don Jorge Dionisio Morales Salazar, de 86 años, tiene dificultades para registrar su huella digital, por lo que el Banco de la Nación y la ONP gestionó la ayuda para que el jubilado pueda cobrar su pensión.
| | Laura Urbina Saldaña
El Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gestionaron la ayuda para el adulto mayor de 86 años.

El Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gestionaron la ayuda para el adulto mayor de 86 años. | Fuente: Cortesía.

Don Jorge Dionisio Morales Salazar, de 86 años, un adulto mayor con graves problemas de salud y movilidad, podrá renovar su tarjeta del Banco de la Nación para que pueda cobrar su pensión en el distrito limeño de Santiago de Surco, luego de que sus familiares pidieran ayuda a través del Rotafono de RPP.  

Tras la difusión del caso, José Moncada contó que el Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) gestionaron la ayuda para su suegro, quien tiene dificultades para firmar y registrar su huella digital.

Moncada expresó su agradecimiento hacia el Rotafono de RPP por intervenir en la resolución del problema que agobiaba a la familia, ya que la tarjeta del pensionista está próxima a caducar y necesitan renovarla para que cobre en marzo.  

“Para agradecer infinitamente por ayudarme a hacer las gestiones para la renovación de su tarjeta de multired de mi suegro Jorge Dionisio Morales Salazar para que pueda cobrar su pensión todos los meses, ya que él no tiene huella y no tiene firma y había inconvenientes con la política del Banco de la Nación”, manifestó.

Desde el Banco de la Nación se informó que el señor Jorge Morales Salazar podrá renovar su tarjeta, para ello debe acudir a una agencia del Banco de la Nación el 2 de marzo. 

ONP también gestiona ayuda al pensionista 

La gestión también involucró a la Oficina Nacional Previsional (ONP) para evaluar alternativas como el cobro a domicilio, asegurando así el sustento de un pensionista en estado de vulnerabilidad, diagnosticado con varias enfermedades. 

“Gracias al personal de la ONP que también se ha preocupado en atenderme y estoy en esas dos vías, tanto para que le puedan traer la pensión a la casa o renovar la tarjeta Multired. Infinitas gracias a los amigos de del Rotafono de RPP que se han interesado y me han ayudado sobre todo para hacer las gestiones para que mi suegro, un adulto mayor enfermo, que está postrado en cama, vulnerable, pueda cobrar todos los meses su pensión porque es un tema de justicia con un ser humano”, sostuvo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Pensionista de la ONP Gestionan tarjeta bancaria Rotafono Banco de la Nación ONP Surco
