Surco: reportan adulto con esquizofrenia desaparecido tras salir de su casa hace cuatro días

Jose Luis Hatto Venegas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Christian Hatto Venegas desde el último sábado 18 de julio, tras salir de su casa, ubicada en el distrito limeño de Surco. Su familia hace esta solicitud de ayuda pública para que las autoridades colaboren con su búsqueda.
El ciudadano señaló que su hermano tiene esquizofrenia y es bipolar; por lo que, debe estar continuar con su tratamiento médico. Sin embargo, aseguró que no es violento y suele andar solo, pese a vivir con sus padres. El problema es que ahora debe estar asustado y totalmente desorientado. Por ello, necesita encontrarlo lo antes posible.
El hombre fue visto por última vez caminando en la calle Berlín en Miraflores | Fuente: Rotafono
El señor Jose Luis comentó que su hermano logró llamar a su hermana y le dijo que se encontraba con un amigo en un bar en el distrito limeño de Miraflores, en la calle Berlín e indicó que iba a volver el mismo día o a más tardar el día siguiente. Asimismo, recalcó que anteriormente vivieron por esa zona y tienen algunos negocios ahí.
En ese sentido, sostuvo que recibió una llamada de una persona que trabaja en un bar de este lugar y le contó que vio a su hermano caminando por la calle antes mencionada, la cual está cerca del parque Kennedy. "Aparentemente, está consciente, está con vida. pero está perdido", manifestó.
"Estamos buscando por las zonas de Miraflores y le hemos reportado a la municipalidad", añadió el adulto. Además, dijo que también puso en alerta a otros distritos como San Borja o La Molina para que puedan avisar si lo ven. El hombre desaparecido de 47 años es medicado y se puede descompensar.
Christian Miguel Hatto Venegas es de tez mestiza, sus ojos son castaños, la boca mediana, la nariz recta, el cabello de color negro, mide 1.78 metros de estatura y posee una contextura gruesa. El señor es bien velludo y tiene unas cejas bien pobladas. Sobre su vestimenta, el ciudadano perdido portaba una casaca de colores, un pantalón beige y unas zapatillas negras.
La familia pide toda la colaboración posible de los vecinos y exhortan a que entreguen videos de las cámaras de vigilancia para que la policía de con el paradero del señor Hatto. Para cualquier información pueden comunicarse al siguiente número: 914621457.
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