Surco: reportan adulto con esquizofrenia desaparecido tras salir de su casa hace cuatro días

¿Cómo desapareció el ciudadano?

El señor Jose Luis comentó que su hermano logró llamar a su hermana y le dijo que se encontraba con un amigo en un bar en el distrito limeño de Miraflores, en la calle Berlín e indicó que iba a volver el mismo día o a más tardar el día siguiente. Asimismo, recalcó que anteriormente vivieron por esa zona y tienen algunos negocios ahí.

En ese sentido, sostuvo que recibió una llamada de una persona que trabaja en un bar de este lugar y le contó que vio a su hermano caminando por la calle antes mencionada, la cual está cerca del parque Kennedy. "Aparentemente, está consciente, está con vida. pero está perdido", manifestó.

"Estamos buscando por las zonas de Miraflores y le hemos reportado a la municipalidad", añadió el adulto. Además, dijo que también puso en alerta a otros distritos como San Borja o La Molina para que puedan avisar si lo ven. El hombre desaparecido de 47 años es medicado y se puede descompensar.