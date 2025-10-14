Surquillo: adulto mayor de 80 años con cáncer de vejiga fue encontrado en Chorrillos

El señor José Porcari Moral ya se encuentra junto a su familia. Su hija política Maria Gracia Alcantara Nieto se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que encontraron a su padre esta mañana en el distrito limeño de Chorrillos, tras casi 24 horas de haber sido reportado como desaparecido.

El adulto mayor de 80 años se perdió cuando estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en la avenida Angamos, en el distrito limeño de Surquillo. Y es que estaba esperando una consulta junto a su pareja y salió hacia rumbo desconocido por la puerta que da hacia la avenida Aviación.

Su hija relató que apenas hizo la denuncia a través del Rotafono varios números se pusieron en contacto con ella para decirle que vieron a su padre, pero no coincidía con las características. Sin embargo, no perdió la esperanza de hallarlo sano y salvo tras el pedido público de ayuda realizado.