Surquillo: adulto mayor de 80 años con cáncer de vejiga fue encontrado en Chorrillos

Rotafono de RPP | El anciano fue rescatado por una persona desconocida en el Centro Cívico y lo llevó a la comisaría de su casa en Chorrillos para que pueda comunicarse con sus familiares.
| | Victor Pacheco
El señor estaba deambulando en el Centro Cívico en el Centro de Lima

El señor estaba deambulando en el Centro Cívico en el Centro de Lima | Fuente: Rotafono

El señor José Porcari Moral ya se encuentra junto a su familia. Su hija política Maria Gracia Alcantara Nieto se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que encontraron a su padre esta mañana en el distrito limeño de Chorrillos, tras casi 24 horas de haber sido reportado como desaparecido.

El adulto mayor de 80 años se perdió cuando estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en la avenida Angamos, en el distrito limeño de Surquillo. Y es que estaba esperando una consulta junto a su pareja y salió hacia rumbo desconocido por la puerta que da hacia la avenida Aviación.

Su hija relató que apenas hizo la denuncia a través del Rotafono varios números se pusieron en contacto con ella para decirle que vieron a su padre, pero no coincidía con las características. Sin embargo, no perdió la esperanza de hallarlo sano y salvo tras el pedido público de ayuda realizado.

El adulto mayor tiene cáncer de vejiga controlado, pero necesita seguir su tratamiento

El adulto mayor tiene cáncer de vejiga controlado, pero necesita seguir su tratamiento | Fuente: Rotafono

¿Cómo apareció el adulto mayor?

Maria Gracia Alcantara contó que un número de la comisaría de Chorrillos se comunicó con ella para indicarle que tenían a su padrastro. Su esposo Jose Jauregui pidió hablar con su suegro y este le contestó; por lo que, pudo confirmar que sí se trataba de José Porcari, su familiar.

Lo que pasó fue que una persona vio al adulto mayor deambulando en el Centro Cívico y como lo observó que estaba desorientado y nervioso decidió llevárselo a su vivienda en Chorrillos. José Porcari pasó la noche en la casa de este hombre y al día siguiente lo llevaron a la comisaría del distrito. 

Como la familia hizo la denuncia rápidamente pudieron ubicarlo; además, el anciano desaparecido se acordó de sus datos. Luego de hablar con su hija y hallarlo, fue trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ya que tiene cáncer de vejiga y necesita ser revisado y continuar con su tratamiento.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Chorrillos centro civico Surquillo Adulto mayor desaparecido anciano desaparecido desaparecidos rotafono
