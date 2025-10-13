Surquillo: adulto mayor de 80 años que tiene cáncer de vejiga desapareció en la avenida Aviación

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

La ciudadana comentó que padrastro acudió junto a su pareja al INEN para su consulta respectiva. Sin embargo, como demoraban la madre de Maria Gracia fue a la farmacia y el señor se quedó en otra área. Cuando la anciana regresa José Porcari ya no estaba en el lugar.

La joven le dio el encuentro a su mamá y juntas lo buscaron por varios lados, pero no tuvieron éxito. Por dicha razón, preguntaron a vigilancia por las cámaras de seguridad y los videos muestras al adulto de 80 años saliendo de instituto médico por la puerta que da a la avenida Aviación.

Eso fue lo último que supieron de él, ya que las cámaras no llegan afuera. Por eso, exhortan a que la Municipalidad de Surquillo entregue los videos que hay en esta zona a la policía para que puedan seguir con las investigaciones y dar con el paradero del señor José.