menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Surquillo: adulto mayor de 80 años que tiene cáncer de vejiga desapareció en la avenida Aviación

Rotafono de RPP | José Porcari Moral es un anciano que se perdió mientras esperaba por su consulta en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Surquillo.
| | Victor Pacheco
El adulto mayor tiene cáncer de vejiga controlado, pero necesita seguir su tratamiento

El adulto mayor tiene cáncer de vejiga controlado, pero necesita seguir su tratamiento | Fuente: Rotafono

José Félix Porcari Moral es un adulto mayor que se encuentra desaparecido desde la mañana de hoy, lunes 13 de octubre. El señor se perdió cuando estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en la avenida Angamos, en el distrito limeño de Surquillo.

Su hija política Maria Gracia Alcantara Nieto se contactó con el Rotafono de RPP para informar sobre su padre y solicitar apoyo de las autoridades. Asimismo, dijo que él padece de cáncer de vejiga y pese a que está controlado necesita seguir con su tratamiento. Justamente, por esta razón estaba en el INEN.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas queda en la cuadra 25 de la avenida Angamos

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas queda en la cuadra 25 de la avenida Angamos | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el adulto mayor?

La ciudadana comentó que padrastro acudió junto a su pareja al INEN para su consulta respectiva. Sin embargo, como demoraban la madre de Maria Gracia fue a la farmacia y el señor se quedó en otra área. Cuando la anciana regresa José Porcari ya no estaba en el lugar.

La joven le dio el encuentro a su mamá y juntas lo buscaron por varios lados, pero no tuvieron éxito. Por dicha razón, preguntaron a vigilancia por las cámaras de seguridad y los videos muestras al adulto de 80 años saliendo de instituto médico por la puerta que da a la avenida Aviación.

Eso fue lo último que supieron de él, ya que las cámaras no llegan afuera. Por eso, exhortan a que la Municipalidad de Surquillo entregue los videos que hay en esta zona a la policía para que puedan seguir con las investigaciones y dar con el paradero del señor José. 

Esta es la denuncia policial que hizo la familia en la comisaría PNP San Borja

Esta es la denuncia policial que hizo la familia en la comisaría PNP San Borja | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para el anciano perdido

Su yerno José Jauregui señaló que su suegro no tenía su celular a la mano y tampoco sus documentos, pues lo tenia su pareja, quien hacía las gestiones dentro del hospital. Por esta razón, reitera el pedido de ayuda a las autoridades correspondientes.

José Félix Porcari Moral es un paciente oncológico de 80 años que tiene la tez blanca, los ojos gris, la boca mediana, la nariz recta, el cabello canoso, mide 1.76 metros de estatura y es de contextura gruesa. Sobre su vestimenta, portaba una chompa de color azul claro, un buzo plomo y unas zapatillas negras de la marca Adidas.

Para cualquier información sobre el adulto mayor desaparecido pueden comunicarse a los siguiente números: 983538462 o al 956520373.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Surquillo inen anciano desaparecido Adulto mayor desaparecido desaparecido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Huancavelica: familia busca cuerpo de conductor que cayó al río Mantaro junto con otros pasajeros

Huancavelica: familia busca cuerpo de conductor que cayó al río Mantaro junto con otros pasajeros

 Puente Piedra: adulto con discapacidad intelectual desapareció hace cinco días en la Panamericana Norte

Puente Piedra: adulto con discapacidad intelectual desapareció hace cinco días en la Panamericana Norte

 Lambayeque: familia busca a joven de 17 años que lleva más de una semana desaparecido

Lambayeque: familia busca a joven de 17 años que lleva más de una semana desaparecido

 San Juan de Lurigancho: buscan a joven con habilidades diferentes que desapareció tras salir de su casa

San Juan de Lurigancho: buscan a joven con habilidades diferentes que desapareció tras salir de su casa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot