Surquillo: adulto mayor de 80 años que tiene cáncer de vejiga desapareció en la avenida Aviación

El adulto mayor tiene cáncer de vejiga controlado, pero necesita seguir su tratamiento | Fuente: Rotafono
José Félix Porcari Moral es un adulto mayor que se encuentra desaparecido desde la mañana de hoy, lunes 13 de octubre. El señor se perdió cuando estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en la avenida Angamos, en el distrito limeño de Surquillo.
Su hija política Maria Gracia Alcantara Nieto se contactó con el Rotafono de RPP para informar sobre su padre y solicitar apoyo de las autoridades. Asimismo, dijo que él padece de cáncer de vejiga y pese a que está controlado necesita seguir con su tratamiento. Justamente, por esta razón estaba en el INEN.
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas queda en la cuadra 25 de la avenida Angamos | Fuente: Rotafono
La ciudadana comentó que padrastro acudió junto a su pareja al INEN para su consulta respectiva. Sin embargo, como demoraban la madre de Maria Gracia fue a la farmacia y el señor se quedó en otra área. Cuando la anciana regresa José Porcari ya no estaba en el lugar.
La joven le dio el encuentro a su mamá y juntas lo buscaron por varios lados, pero no tuvieron éxito. Por dicha razón, preguntaron a vigilancia por las cámaras de seguridad y los videos muestras al adulto de 80 años saliendo de instituto médico por la puerta que da a la avenida Aviación.
Eso fue lo último que supieron de él, ya que las cámaras no llegan afuera. Por eso, exhortan a que la Municipalidad de Surquillo entregue los videos que hay en esta zona a la policía para que puedan seguir con las investigaciones y dar con el paradero del señor José.
Esta es la denuncia policial que hizo la familia en la comisaría PNP San Borja | Fuente: Rotafono
Su yerno José Jauregui señaló que su suegro no tenía su celular a la mano y tampoco sus documentos, pues lo tenia su pareja, quien hacía las gestiones dentro del hospital. Por esta razón, reitera el pedido de ayuda a las autoridades correspondientes.
José Félix Porcari Moral es un paciente oncológico de 80 años que tiene la tez blanca, los ojos gris, la boca mediana, la nariz recta, el cabello canoso, mide 1.76 metros de estatura y es de contextura gruesa. Sobre su vestimenta, portaba una chompa de color azul claro, un buzo plomo y unas zapatillas negras de la marca Adidas.
Para cualquier información sobre el adulto mayor desaparecido pueden comunicarse a los siguiente números: 983538462 o al 956520373.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono