Surquillo: mujer necesita resonancia magnética para ser tratada por pérdida de movilidad en las piernas

Complicación

En marzo del presente año, Dayvi presentó dolores en la parte baja del cuerpo, ella informó a su médico tratante que le indicó que las pastillas que ella toma por su enfermedad le causaban el dolor, por lo que le recetó paracetamol.

La mujer afirma que al informar a otro médico le dijo que podría ser neuropatía debido a que uno de sus medicamentos ataca a los nervios.

“Y así, después cuando sentía más dolor por la cintura me decían. ‘Ya te voy a mandar al departamento de dolor para te trate’. Todo era solo dolor, pero nunca buscaron la causa de que me estaba sucediendo”, indicó Dayvi.

Fue cuando la paciente avisó que ya no podía mover los pies que la enviaron a hacerse una tomografía.

“Para hacerse la tomografía demora. Me decían que no había cita, (…) que me van a atender de acá a tres meses”, explicó la mujer. Es debido a todo esto que ella optó por hacerse la tomografía en un centro privado.

Recientemente le han pedido una resonancia magnética, para la cual no puede sacar una cita y tampoco puede costearla.

Dayvi actualmente se encuentra postrada en cama, no puede caminar y siente demasiado dolor en la zona inferior del cuerpo. Ella solicita que las citas para sus exámenes se apresuren, pues necesita que se confirme si su problema es en los nervios y su pérdida de movilidad en las piernas es causado por el cáncer para ser tratada a tiempo.