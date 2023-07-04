menu
Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

Rotafono de RPP | Luis Chuquin Chávez, de 59 años, se encuentra desaparecido desde el 16 de agosto cuando trasladaba sacos de arroz de Tarapoto a Lima. Su vehículo fue hallado en la región Huánuco, pero no hay rastros de él.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis Chuquin Chávez tiene 59 años, mide 1.59 metros, de contextura gruesa, de tez trigueña, de nariz ancha, de ojos castaño oscuro y cabello cano.

Luis Chuquin Chávez tiene 59 años, mide 1.59 metros, de contextura gruesa, de tez trigueña, de nariz ancha, de ojos castaño oscuro y cabello cano.

Yuri Isabel Chuquin Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su padre Luis Chuquin Chávez, de 59 años, que se encuentra no habido desde el pasado 16 de agosto, luego de que sufriera un asalto de más de 30 toneladas de arroz cuando se dirigía de Tarapoto a Lima en un semitráiler.  

Yuri indicó que el semitráiler fue hallado en la zona de Parcoy, en la provincia de Ambo, región Huánuco; sin embargo, no lograron encontrar al señor Luis.  

Yuri Chuquin dijo que su padre tuvo una última comunicación con una de sus hermanas, al promediar las 7 de la mañana del último sábado, y después de eso no se supo más de la ubicación del transportista. 

“Mi papá es conductor de un semitráiler. Él se dirigía de Tarapoto a Lima. Nos brindaron detalles que lo asaltaron. Mi papá tuvo comunicación con mi hermana el sábado a las 7 a. m., desde ahí hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Solo se encontró el carro abandonado en Huarac, pero sin rastros de mi papá", detalló.


Características del desaparecido

Luis Chuquin Chávez tiene 59 años, mide 1.59 metros, de contextura gruesa, de tez trigueña, de nariz ancha, de ojos castaño oscuro y cabello cano. Sus familiares desconocen la vestimenta con la que estaba vestido. 

Yuri se encuentra muy preocupada por la desaparición de su padre, por favor, si usted sabe alguna información, llamar al siguiente número telefónico 964 721 545 o llamar al 114 de la Policía Nacional. 

“Por favor, si alguien vio a mi papá le pedimos de todo corazón que se comuniquen con nosotros. Estamos muy preocupados, lo material se recupera, pero queremos a mi papá de vuelta en casa”, expresó angustiada.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

