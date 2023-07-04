Tarapoto: familia pide ayuda para encontrar a conductor de tráiler que sufrió asalto

Yuri Isabel Chuquin Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su padre Luis Chuquin Chávez, de 59 años, que se encuentra no habido desde el pasado 16 de agosto, luego de que sufriera un asalto de más de 30 toneladas de arroz cuando se dirigía de Tarapoto a Lima en un semitráiler.

Yuri indicó que el semitráiler fue hallado en la zona de Parcoy, en la provincia de Ambo, región Huánuco; sin embargo, no lograron encontrar al señor Luis.

Yuri Chuquin dijo que su padre tuvo una última comunicación con una de sus hermanas, al promediar las 7 de la mañana del último sábado, y después de eso no se supo más de la ubicación del transportista.



“Mi papá es conductor de un semitráiler. Él se dirigía de Tarapoto a Lima. Nos brindaron detalles que lo asaltaron. Mi papá tuvo comunicación con mi hermana el sábado a las 7 a. m., desde ahí hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Solo se encontró el carro abandonado en Huarac, pero sin rastros de mi papá", detalló.