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Testimonio de peruano en Rusia: "Nos quieren mandar como carne de cañón"

Rotafono de RPP | Desde Zaporiyia en Ucrania, un connacional que fue captado bajo una falsa promesa de trabajo pide ayuda al Gobierno para que lo rescaten antes de que el Ejército de Rusia lo envíen al frente de batalla.
| | Laura Urbina Saldaña

"Tengo poco tiempo, nos quieren mandar el día miércoles al frente", expresó el peruano. | Fuente: Rotafono

Desde Zaporiyia, en Ucrania, un peruano de 49 años, natural de la ciudad de Lima, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Gobierno a fin de que lo rescaten antes de que el Ejército de Rusia lo envíe a la zona de combate. 

“Somos 16 personas al momento en una base de Zaporiyia, en Ucrania, que ya pertenece a Rusia. Nos tienen a su disposición y nos quieren mandar como carne de cañón a varias personas que están en contra de su voluntad, por favor, si alguien nos puede ayudar. Tengo poco tiempo, nos quieren mandar el día miércoles al frente”, expresó con angustia. 

A través del WhatsApp del Rotafono, el connacional, quien viajó el 27 de abril, dijo que una banda delictiva de colombianos dedicada a la trata de personas captó a los peruanos que se encuentran en Rusia. 

“Los traen acá con el cuento del trabajo de seguridad de locales del estado, pero no dicen que vas a la guerra en primera línea”, dijo el ciudadano, quien laboraba como supervisor en una empresa.

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"Le habla un peruano más que lo trajeron con engaños de trabajo en Rusia"

Agregó que él y otros peruanos firmaron un contrato en ruso para trabajar como seguridad, pero no para ir al frente de batalla en el conflicto armado contra Rusia.  

“Supuestamente era para trabajar en seguridad, pero uniformado como el Ejército ruso, no era para ir a la guerra”, manifestó a RPP. 

El ciudadano peruano afirmó que lo llevaron con una falsa oferta laboral y en los próximos días lo mandarán a la guerra entre Ucrania y Rusia.  

Él pide que las autoridades peruanas atiendan a los familiares que acuden en busca de ayuda. 

"Se han comunicado con la Cancillería y con el Consulado y nadie les hace caso a los familiares de los peruanos que estamos acá en Rusia”, expresó el connacional, a quien solo le permiten comunicarse con su familia para avisar que aún está con vida.  

Tres peruanos que fueron reclutados para combatir en guerra regresaron al país 

Tres ciudadanos peruanos aterrizaron este lunes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez provenientes de Rusia tras haber sido reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania, frente al que habrían llegado bajo engaños para forma parte de las fuerzas rusas. 

 


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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: | Fuente: Rotafono

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