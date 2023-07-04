Testimonio de peruano en Rusia: "Nos quieren mandar como carne de cañón"

Desde Zaporiyia, en Ucrania, un peruano de 49 años, natural de la ciudad de Lima, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Gobierno a fin de que lo rescaten antes de que el Ejército de Rusia lo envíe a la zona de combate.

“Somos 16 personas al momento en una base de Zaporiyia, en Ucrania, que ya pertenece a Rusia. Nos tienen a su disposición y nos quieren mandar como carne de cañón a varias personas que están en contra de su voluntad, por favor, si alguien nos puede ayudar. Tengo poco tiempo, nos quieren mandar el día miércoles al frente”, expresó con angustia.

A través del WhatsApp del Rotafono, el connacional, quien viajó el 27 de abril, dijo que una banda delictiva de colombianos dedicada a la trata de personas captó a los peruanos que se encuentran en Rusia.

“Los traen acá con el cuento del trabajo de seguridad de locales del estado, pero no dicen que vas a la guerra en primera línea”, dijo el ciudadano, quien laboraba como supervisor en una empresa.