Copyright © 2023

Tragedia de fin de año: incendio deja a familia sin techo ni documentos en Villa El Salvador

Rotafono de RPP | Incendio destruye hogar y medicamentos de madre con diabetes en vísperas de Año Nuevo en el asentamiento humano Oasis de Villa.
| | Laura Urbina Saldaña
Incendio consume vivienda en el asentamiento humano Oasis de Villa y deja a familia en la calle.
Incendio consume vivienda en el asentamiento humano Oasis de Villa y deja a familia en la calle. | Fuente: Rotafono

Tres familias que perdieron sus bienes, medicamentos, ahorros y documentos tras un incendio ocurrido el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, en el asentamiento humano Oasis de Villa, distrito limeño de Villa El Salvador, piden ayuda de las autoridades y de la comunidad para reconstruir sus vidas.

A través del Rotafono de RPP, Yubitza Saavedra contó que el incendio consumió rápidamente su vivienda de material prefabricado, dejando a sus parientes sin ropa, sin sus documentos de identidad y sin un techo para dormir. Así como su cocina, televisor y camas.

"Dentro de mi lote vivíamos tres familias y bueno, nos hemos quedado sin nada, solamente con la ropa que estamos puestos y también, bueno, gracias a la solidaridad de mis vecinos, me han traído ropita y con eso estamos y necesitamos apoyo porque hemos perdido todo", expresó.

Yubitza dijo que su madre, diagnosticada con diabetes y depresión, ha perdido sus medicamentos y recetas médicas que obtenía en sus controles mensuales en el Hospital Larco Herrera.

"Por favor, necesito mucha ayuda porque hemos perdido hasta nuestros DNI. Mi mamá se encuentra mal. Sus medicinas y recetas, todo lo ha perdido, pero ahorita no tenemos nada cómo comunicarnos. Ella está mal, les pido apoyo", manifestó

Tras incendio, familia pide apoyo psicológico y ayuda para reconstruir su vida.

Tras incendio, familia pide apoyo psicológico y ayuda para reconstruir su vida. | Fuente: Rotafono

Piden ayuda psicológica 

La familia manifiesta estar muy afectada emocionalmente tras el incendio. Los niños no pueden dormir y reviven constantemente lo sucedido, por lo que solicita que se les brinde ayuda psicológica, pues se encuentran devastados tras la pérdida de su casa.

"Los niños psicológicamente están mal, que han visto todo, no pueden dormir. Este, nos acordamos y nos acordamos que hemos perdido todo", añadió Yubitza.

Yubitza y sus parientes ahora duermen en carpas. Ellos hacen un llamado a la municipalidad de Villa El Salvador para que retire los escombros que se encuentran en la calle, que el Ministerio de Salud les brinden la atención psicológica y que las empresas o algún ciudadano solidario les puedan donar electrodomésticos para volver a empezar.


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Incendio destruye vivienda Familia pide ayuda Rotafono Villa El Salvador Se queman documentos
