Ucayali: piden reforzar toda la estructura del colegio Ashaninka Tzinque B de Atalaya [VIDEO]

Segundo Vargas Santona se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que la institución educativa Ashaninka Tzinque B, ubicado en la localidad de San Francisco de Tzinquiato, distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, región Ucayali se encuentra en mal estado y urge que sea reconstruido.
El señor indicó que el estado de este colegio es deplorable y temen que la lluvia o algún otro fenómeno de la naturaleza, dado que su estructura es muy débil. Además, dijo que el espacio está mal diseñado porque la dirección está muy separada de las otras aulas de las distintas secciones.
Tal como se ve en las imágenes enviadas, las aulas donde estudian los niños están hechas de un material que no es noble, pues parece que es un conjunto de maderas y el techo también nada resistente. Por este motivo, hace un llamado al Ministerio de Educación y demás entidades del Estado para que tomen acciones al respecto.
Esta casa de estudios no cumple con las normas básicas para que los menores de edad estudien correctamente y los padres de familia exigen que realicen una nueva construcción de toda el colegio. Varios alumnos vienen de otras comunidades aledañas y tienen que viajar varias horas en un bote de madera para llegar ahí.
El ciudadano aseguró que cualquier viento que tenga mucha fuerza puede derrumbar la institución educativa. El señor exige a las autoridades que el colegio tenga una infraestructura moderna con los derechos básicos como agua y con carpetas cómodas.
"Que tengan buenas aulas, buenos escritorios, buenas mesas. mobiliarios, computadora y otras cositas más que necesita la institución educativa como nivel secundario. Eso sería mi petición", sostuvo Segundo Vargas.
Algunos estudiantes no están yendo al colegio por el fuerte viento que corre alrededor de la escuela, ya que temen que ocurra algún accidente. Además, es muy complicado llegar ahí; por lo que, los propios maestros también pasan por la misma situación. Por ello, es urgente que tomen medidas correctivas al respecto.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.