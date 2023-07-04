Ucayali: piden reforzar toda la estructura del colegio Ashaninka Tzinque B de Atalaya [VIDEO]

Segundo Vargas Santona se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que la institución educativa Ashaninka Tzinque B, ubicado en la localidad de San Francisco de Tzinquiato, distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, región Ucayali se encuentra en mal estado y urge que sea reconstruido.

El señor indicó que el estado de este colegio es deplorable y temen que la lluvia o algún otro fenómeno de la naturaleza, dado que su estructura es muy débil. Además, dijo que el espacio está mal diseñado porque la dirección está muy separada de las otras aulas de las distintas secciones.

Tal como se ve en las imágenes enviadas, las aulas donde estudian los niños están hechas de un material que no es noble, pues parece que es un conjunto de maderas y el techo también nada resistente. Por este motivo, hace un llamado al Ministerio de Educación y demás entidades del Estado para que tomen acciones al respecto.