Ventanilla: buscan a mujer con esquizofrenia que desapareció tras bajar de bus

Una familia pide ayuda para encontrar a Cinthia Nieves Luciano Celestino, de 35 años, una mujer que padece esquizofrenia, quien se perdió hoy jueves cinco de febrero, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, tras bajar de un bus.

La desaparición ocurrió al mediodía cuando su padre, un adulto mayor cansado por el trabajo, se quedó dormido mientras ambos viajaban en un bus de transporte público tras salir de una cita médica en el distrito de Bellavista.

Según los testimonios, Cinthia Luciano descendió sola del vehículo en las inmediaciones de una entidad bancaria en Ventanilla y desde ese momento no ha vuelto a su hogar.

"Mi hermana Cinthia es una persona con discapacidad mental. Ella estaba regresando con mi papá del Hospital Alberto Sabogal. Mi papá es una persona mayor que trabaja mucho, se quedó dormido y mi hermana se bajó el carro”, relató su hermana Andrea Luciano.