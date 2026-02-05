menu
Ventanilla: buscan a mujer con esquizofrenia que desapareció tras bajar de bus

Rotafono de RPP | Familia de Cinthia Nieves Luciano Celestino, de 35 años, pide urgente ayuda para localizarla debido a su condición de salud. Hacen un llamado a las autoridades y a la comunidad de Ventanilla para que se intensifique la búsqueda.
| | Laura Urbina Saldaña
Cinthia viste un polo blanco con pantalón rojo, mide 1.64 metros, es de contextura gruesa y usa el pelo negro corto.

Cinthia viste un polo blanco con pantalón rojo, mide 1.64 metros, es de contextura gruesa y usa el pelo negro corto. | Fuente: Rotafono

Una familia pide ayuda para encontrar a Cinthia Nieves Luciano Celestino, de 35 años, una mujer que padece esquizofrenia, quien se perdió hoy jueves cinco de febrero, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, tras bajar de un bus.

La desaparición ocurrió al mediodía cuando su padre, un adulto mayor cansado por el trabajo, se quedó dormido mientras ambos viajaban en un bus de transporte público tras salir de una cita médica en el distrito de Bellavista. 

Según los testimonios, Cinthia Luciano descendió sola del vehículo en las inmediaciones de una entidad bancaria en Ventanilla y desde ese momento no ha vuelto a su hogar.  

"Mi hermana Cinthia es una persona con discapacidad mental. Ella estaba regresando con mi papá del Hospital Alberto Sabogal. Mi papá es una persona mayor que trabaja mucho, se quedó dormido y mi hermana se bajó el carro”, relató su hermana Andrea Luciano. 

Características de la joven

Cinthia es de tez blanca, mide 1.64 metros aproximadamente. Viste un polo blanco con pantalón rojo, es de contextura gruesa, pelo corto color negro.

Su familia se encuentra angustiada debido a que la condición mental de la joven la coloca en una situación de alta vulnerabilidad, por eso pide la ayuda de las autoridades y de la comunidad.

Cualquier información que lleve a obtener pistas sobre el paradero de Cinthia, puede comunicarse al siguiente número telefónico 924 424 756 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

Encuentran a joven 

La familia se encuentra feliz por la aparición de Cinthia quien fue hallada en las calles del distrito de Carmen de la Legua, en el Callao. 

"La patrulla de la comisaría de Ventanilla la encontró y dio aviso la policía", acotó su hermana. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Desaparece mujer con esquizofrenia Buscan a joven Rotafono Ventanilla Piden ayuda para hallar a joven Policía Nacional
