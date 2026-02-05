Ventanilla: buscan a mujer con esquizofrenia que desapareció tras bajar de bus

Cinthia viste un polo blanco con pantalón rojo, mide 1.64 metros, es de contextura gruesa y usa el pelo negro corto. | Fuente: Rotafono
Una familia pide ayuda para encontrar a Cinthia Nieves Luciano Celestino, de 35 años, una mujer que padece esquizofrenia, quien se perdió hoy jueves cinco de febrero, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, tras bajar de un bus.
La desaparición ocurrió al mediodía cuando su padre, un adulto mayor cansado por el trabajo, se quedó dormido mientras ambos viajaban en un bus de transporte público tras salir de una cita médica en el distrito de Bellavista.
Según los testimonios, Cinthia Luciano descendió sola del vehículo en las inmediaciones de una entidad bancaria en Ventanilla y desde ese momento no ha vuelto a su hogar.
"Mi hermana Cinthia es una persona con discapacidad mental. Ella estaba regresando con mi papá del Hospital Alberto Sabogal. Mi papá es una persona mayor que trabaja mucho, se quedó dormido y mi hermana se bajó el carro”, relató su hermana Andrea Luciano.
Cinthia es de tez blanca, mide 1.64 metros aproximadamente. Viste un polo blanco con pantalón rojo, es de contextura gruesa, pelo corto color negro.
Su familia se encuentra angustiada debido a que la condición mental de la joven la coloca en una situación de alta vulnerabilidad, por eso pide la ayuda de las autoridades y de la comunidad.
Cualquier información que lleve a obtener pistas sobre el paradero de Cinthia, puede comunicarse al siguiente número telefónico 924 424 756 o llamar al 114 de la Policía Nacional.
La familia se encuentra feliz por la aparición de Cinthia quien fue hallada en las calles del distrito de Carmen de la Legua, en el Callao.
"La patrulla de la comisaría de Ventanilla la encontró y dio aviso la policía", acotó su hermana.
