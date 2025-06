Ventanilla: piden ayuda para sepultar a bebé que murió por malformación cardíaca

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades del Callao ayuden a una madre de familia de escasos recursos a sepultar a su hija de dos meses en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Marco Villanueva Muñoz, presidente del Comité Vecinal C2 de Pachacútec, contó que María Rodríguez no tiene los medios económicos para comprar un nicho y costear los gastos de la sepultura de la menor en algún cementerio de Callao.

Comentó que su vecina María Rodríguez se encuentra desesperada tras la muerte de su criatura, por lo que solicita el apoyo a la Beneficencia del Callao y de las municipalidades de Ventanilla y el Callao para poder enterrar dignamente a su pequeña.

“La mujer está sufriendo porque no tiene dónde enterrarlo y tratamos de llegar al alcalde Pedro Espadaro, pero está de viaje. El cementerio de acá de Ventanilla está cerrado, clausurado, mejor dicho, no permiten entierros. No sabemos cómo llegar a pedir apoyo de la Beneficencia Pública del Callao”, expresó Villanueva.

A través del Rotafono, María Rodríguez detalló que su hija nació en abril con parálisis facial en un hospital de EsSalud y hace unos días murió debido a una malformación cardíaca congénita. Sin embargo, al quedarse sin trabajo su esposo, el seguro ya no cubre los gastos del sepelio ni la compra del nicho de la bebé, por lo que pide a las autoridades que le ayuden con las gestiones para acceder a un nicho.

El cadáver de la bebé es velada en su vivienda, situada en la manzana D3, lote 17, en el sector C, grupo residencial C2, en Pachacútec.