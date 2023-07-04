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Villa El Salvador: adulto con traumatismo craneoencefálico desapareció hace más de dos semanas

Rotafono de RPP | Oscar Quispe Velarde, de 64 años salió el pasado jueves 9 de julio de su casa situada en el asentamiento humano Virgen de la Candelaria, en Villa El Salvador rumbo a San Juan Miraflores.
| | Victor Pacheco
El adulto mayor debe ser monitoriado por las enfermedades que padece

El adulto mayor debe ser monitoriado por las enfermedades que padece | Fuente: Rotafono

Carmen Rosa Quispe Aroste se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su padre llamado Oscar Quispe Velarde se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 9 de julio, tras salir de su casa, ubicada en el asentamiento humano Virgen de la Candelaria, en el distrito limeño de Villa El Salvador.

La ciudadana comentó que su padre salió con dirección a San Juan Miraflores, lugar al que iba constantemente. Pero, la familia no tiene información alguna sobre su posible paradero y lo han buscado por los alrededores de su vivienda. Por esta razón, hace esta denuncia pública para que las autoridades apoyen con sus búsqueda.

La señora Carmen contó que su papá sufrió un traumatismo craneoencefálico y tiene problemas cognitivos, pero indicó que si responde a su nombre y sabe leer. Sin embargo, debe estar supervisado o acompañado de alguien; además, tiene que medicarse. Por ello, es de suma importancia encontrarlo lo más rápido posible.

“Cada cierto tiempo tenía esa intención de ir para allá (San Juan Miraflores) y, pues, seguro en el trayecto del camino se ha perdido, no supo cómo llegar”, sostuvo la mujer.  En ese sentido, añadió que lo ha buscado estas últimas dos semanas, pero no ha podido obtener ninguna pista.

El señor se dirigía aparentemente a San Juan Miraflores

El señor se dirigía aparentemente a San Juan Miraflores | Fuente: Rotafono

Características del desaparecido

Oscar Quispe Velarde, de 64 años es de tez trigueña, con los ojos castaños, el cabello de color negro, mide 1.50 metros de estatura y es de contextura delgada. Además, posee una cicatriz en el lado derecho del rostro. Por otro lado, sobre su vestimenta, portaba con un polo de color blanco y celeste, un short playero negro y unas zapatillas plomas.

Los familiares hacen un pedido de ayuda a los vecinos y a la ciudadanía en general para que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia a la policía y puedan dar con su paradero. Para cualquier información pueden llamar a los siguientes números: 917486071 o al 992461632.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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