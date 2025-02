Villa El Salvador: adulto desapareció hace dos días atrás tras salir de un concierto

Wilder Idan Aguilar Rodas es un adulto de 30 años que se encuentra desaparecido desde la madrugada del último sábado 15 de febrero. Sus familiares se comunicaron con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que no saben nada de él y exhortan a la policía que amplie la búsqueda.

Su prima Ana Lucía Vislao contó que Wilder acudió el viernes en la noche a un concierto en un local llamado El Bosque, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Él estaba con su familia y estaba celebrando “El Día de la Amistad”, pero decidió quedarse en las afueras del establecimiento alrededor de las 3.00 a. m.

Su hermana Graciela Aguilar Rodas dijo que el joven tenía programado un viaje a la Trujillo, región La Libertad el mismo sábado. Sin embargo, no tenía su pasaje comprado, pero quería ir ahí para visitar a su enamorada. No tienen más detalles al respecto, pero constataron que no llegó a la ciudad norteña porque su misma pareja lo confirmó.