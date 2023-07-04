menu
Copyright © 2023

Familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció en Villa El Salvador

Rotafono de RPP | Alejandro Córdova salió de su vivienda y les indicó a sus nietos que iría a la tienda, pero no regresó.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Alejandro Córdova tiene 79 años, mide 1.60 metros, de contextura regular, tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos ámbar.

Alejandro Córdova tiene 79 años, mide 1.60 metros, de contextura regular, tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos ámbar.

Eleny Cordova se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su padre, Alejandro Córdova, quien se perdió el pasado 6 de marzo, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

El hecho se dio al promediar las dos de la tarde, cuando Alejandro Córdova salió de su casa y les indicó a sus nietos -los únicos que estaban en casa- que iría a la tienda. Con el pasar de las horas, el señor no volvió y sus hijos comenzaron a buscarlo, pero no tuvieron éxito. 

Características del desaparecido

Alejandro Córdova tiene 79 años, mide 1.60 metros, de contextura regular, tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos ámbar. La última vez que lo vieron, vestía un polo celeste, pantalón marrón oscuro y zapatos oscuros.

Eleny hace un llamado a la policía y la población a que se sumen con la búsqueda. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 941 372 002.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
PNP desaparecidos Rotafono Villa El Salvador
