Familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció en Villa El Salvador

Eleny Cordova se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su padre, Alejandro Córdova, quien se perdió el pasado 6 de marzo, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

El hecho se dio al promediar las dos de la tarde, cuando Alejandro Córdova salió de su casa y les indicó a sus nietos -los únicos que estaban en casa- que iría a la tienda. Con el pasar de las horas, el señor no volvió y sus hijos comenzaron a buscarlo, pero no tuvieron éxito.