Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

Luis Roberto Magallanes Veliz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano Jose Magallanes, perdido desde el pasado viernes 30 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El hecho se dio al promediar las 6.00 p. m., cuando el señor de 36 años salió de su casa sin dar aviso a sus familiares. Horas después, al notar la ausencia de Jose, su padre Victor Ángel Magallanes Leiva, acudió a la comisaría a interponer la denuncia por desaparición.

Su hermano comentó que no es la primera vez que su hermano se pierde. El pasado 9 de enero, el hombre también desapareció y pudieron encontrarlo después de tres días.