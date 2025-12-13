menu
Villa El Salvador: familia busca a adolescente que desapareció tras salir de su colegio

Rotafono de RPP | La última vez que se le vio a Mateo vestía un pantalón azulino, con un polo blanco.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mateo Reyes tiene 13 años, mide 1.65 metros, tez blanca, de contextura gruesa, ojos y cabellos castaños oscuros.

Mateo Reyes tiene 13 años, mide 1.65 metros, tez blanca, de contextura gruesa, ojos y cabellos castaños oscuros.

A través del Rotafono de RPP Arturo Reyes hizo un desesperado pedido de ayuda, para encontrar a su hijo, Mateo Reyes Manco, quien desapareció el pasado 11 de diciembre tras salir de su vivienda e ir a su colegio, ubicado en el distrito limeño Villa El Salvador (VES).

El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando el menor de 13 años salió de su colegio Peruano Canadiense, ubicado en el sector 2, de VES. Su padre lo esperaba como era habitual, pero nunca volvió a casa.

Su padre se comunicó con los familiares de la enamorada de Mateo y ellos le indicaron que la menor tampoco había llegado a casa. A través de las cámaras de seguridad, los familiares notaron que, al salir del colegio, los niños caminaron unas cuantas juntos, pero no pudieron verlos más.

Características del menor desaparecido

Mateo Reyes tiene 13 años, mide 1.65 metros, tez blanca, de contextura gruesa, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que se le vio, vestía un pantalón azulino con un polo blanco.

Sus familiares están bastante preocupados por la seguridad de Arturo. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 949 435 584

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

desaparecida adolescente Rotafono Villa El Salvador
