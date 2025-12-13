Villa El Salvador: familia busca a adolescente que desapareció tras salir de su colegio

A través del Rotafono de RPP Arturo Reyes hizo un desesperado pedido de ayuda, para encontrar a su hijo, Mateo Reyes Manco, quien desapareció el pasado 11 de diciembre tras salir de su vivienda e ir a su colegio, ubicado en el distrito limeño Villa El Salvador (VES).

El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando el menor de 13 años salió de su colegio Peruano Canadiense, ubicado en el sector 2, de VES. Su padre lo esperaba como era habitual, pero nunca volvió a casa.

Su padre se comunicó con los familiares de la enamorada de Mateo y ellos le indicaron que la menor tampoco había llegado a casa. A través de las cámaras de seguridad, los familiares notaron que, al salir del colegio, los niños caminaron unas cuantas juntos, pero no pudieron verlos más.