Villa El Salvador: joven pide ayuda para encontrar a su abuela desaparecida hace 24 horas

¿Cómo desapareció la señora?

Su hija Julia Yllatopa Venturo contó al Rotafono que su hermana embarcó a su madre en un mototaxi alrededor de las 6.30 p. m., ya que quería visitar a una de sus hijas. Sin embargo, no se supo más, pues no llegó a su destino y, por más que la buscaron en las inmediaciones, no la hallaron.

La señora sostuvo que la vivienda de su hermana, Esmeralda, está a unas 15 cuadras de donde vive su mamá y demora poco menos de 10 minutos; también en Villa El Salvador. Además, señaló que en total son cuatro hermanas y cada cierto tiempo acogen a su madre en el hogar de cada una de ellas.

La familia está yendo a los hospitales de diferentes distritos de Lima para ver si está ahí, ya que no la encontraron en ninguno de los establecimientos de Villa El Salvador. También, la van a buscar en la Morgue de Lima, pues no la hallan por ningún lado y no tienen pistas de dónde podría estar.