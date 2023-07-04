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Villa El Salvador: madre busca a mujer de 37 años que padece esquizofrenia que desapareció tras tomar mototaxi

Rotafono de RPP | A través de la Policía, pudieron conversar con el conductor de la mototaxi e indicó que Juana Nuñez dijo que iría a la estación del tren.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juana Nuñez tiene 37 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz recta, tez blanca, nariz recta.

Juana Nuñez tiene 37 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz recta, tez blanca, nariz recta.

Teresa Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Juana Nuñez Casanova que se perdió el pasado 18 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El hecho se dio al promediar las nueve de la mañana cuando Juana salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Separadora Industrial. Según relata Teresa Casanova, quien vio a través de cámaras de seguridad a su hija Juana, que tomó una mototaxi, fuera de su casa y luego de ello no se le vio más ni sabe el rumbo final que tomó.

Teresa Casanova indica que su hija fue diagnosticada con esquizofrenia en julio del año pasado y estuvo internada durante dos dos meses. A través de la policía, pudieron conversar con el conductor de la mototaxi e indicó que la mujer dijo que iría a la estación del tren; sin embargo, se bajó del vehículo en la avenida Juan Velazco, por la ruta C.

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Características de la desaparecida

Juana Nuñez tiene 37 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz recta, tez blanca, nariz recta. La última vez que la vieron vestía una casaca y buzo de color marrón clara, y zapatillas negras. 

Juana hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla y encontrar cuanto antes a su hija debido a que teme por su seguridad.

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