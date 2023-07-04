Villa El Salvador: madre busca a mujer de 37 años que padece esquizofrenia que desapareció tras tomar mototaxi

Teresa Casanova se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Juana Nuñez Casanova que se perdió el pasado 18 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.



El hecho se dio al promediar las nueve de la mañana cuando Juana salió de su vivienda ubicada en la zona conocida como Separadora Industrial. Según relata Teresa Casanova, quien vio a través de cámaras de seguridad a su hija Juana, que tomó una mototaxi, fuera de su casa y luego de ello no se le vio más ni sabe el rumbo final que tomó.

Teresa Casanova indica que su hija fue diagnosticada con esquizofrenia en julio del año pasado y estuvo internada durante dos dos meses. A través de la policía, pudieron conversar con el conductor de la mototaxi e indicó que la mujer dijo que iría a la estación del tren; sin embargo, se bajó del vehículo en la avenida Juan Velazco, por la ruta C.