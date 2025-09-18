Villa El Salvador: madre busca a su hijo de 19 años que desapareció hace 20 días

Rosa Mary Cruz Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y buscar a su hijo Jhan Pool Vega quien desapareció el pasado 29 de agosto tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador.



El hecho se dio al promediar las 11 de la mañana, cuando el joven de 19 años salió de su vivienda ubicada en el sector uno del grupo 19 del distrito sureño. Con el pasar de las horas, Jhan no retornaba y su madre comenzó a buscarlo, sin embargo, no tuvo éxito.

Características del desaparecido



Jhan Pool tiene 19 años, mide 1.70 metros, tez trigueña, ojos negros, nariz recta, cabello y ojos castaños oscuros, contextura gruesa. Jhan era estudiante universitario de la carrera de Administración y Gerencia en la Universidad Ricardo Palma.



Rosa Mary Cruz se encuentra muy preocupada por la salud y seguridad de su hijo, por eso pide ayuda a la población y a la Policía Nacional que los ayuden con la búsqueda. Si usted conoce de alguna información sobre el joven, pueda llamar al siguiente número: 920 148 032.

