Villa El Salvador: madre continúa búsqueda de su hijo de 19 años, desaparecido hace casi un mes

Rosa Mary Cruz Medina se encuentra desesperada tras la desaparición de su hijo, Jhan Pool Vega, ocurrida el pasado 29 de agosto, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador.
A través del Rotafono de RPP, indicó que el hecho se dio al promediar las 11 de la mañana, cuando el joven, de 19 años, salió de su casa, ubicada en el Sector 1 del Grupo 19 del distrito sureño.
Con el pasar de las horas, Jhan no retornó y su madre comenzó a buscarlo, sin embargo, no tuvo éxito. Asimismo, la madre señala que su teléfono está apagado desde el día que desapareció.
Jhan Pool tiene 19 años, mide 1.70 metros, tez trigueña, ojos negros, nariz recta, cabello y ojos castaños oscuros, contextura gruesa. Jhan es estudiante universitario de la carrera de Administración y Gerencia en la Universidad Ricardo Palma.
Rosa Mary Cruz se encuentra muy preocupada por la salud y seguridad de su hijo, por eso pide ayuda a la población y a la Policía Nacional para que los ayuden con la búsqueda.
Si usted conoce alguna información sobre el joven, puede llamar al siguiente número: 920 148 032.
