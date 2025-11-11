menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Villa El Salvador: madre de familia busca a su hija de 14 años que desapareció tras escapar de su casa

Rotafono de RPP | La última vez que vieron Dasha Porta Caldas fue en su hogar en el distrito limeño de Villa El Salvador y vestía una casaca roja de tipo peluche, un jean gris, unas zapatillas blancas y una mochila negra.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Dasha Porta Caldas tiene 14 años, de contextura delgada, mide 1.53 metros, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.

Dasha Porta Caldas tiene 14 años, de contextura delgada, mide 1.53 metros, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.

Emily Caldas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija llamada Dasha Porta Caldas, de 14 años, desde el último lunes 10 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El hecho se dio al promediar las 8.00 a. m., cuando la menor salió de su casa minutos después de tener una discusión con su mamá. Sus familiares han tratado de ubicarla por los alrededores del hogar, pero no han tenido éxito. 

Te recomendamos
San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

 Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Arequipa: delincuentes piden cinco mil soles para entregar miniván robada

Características de la desaparecida

Dasha Porta Caldas tiene 14 años, de contextura delgada, mide 1.53 metros,  tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que la vieron vestía una casaca roja de tipo peluche, jean gris, zapatillas blancas y mochila negra.

Emily Caldas pide ayuda a la población y a la policía para encontrar a su hija pues teme por su seguridad. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida niña madre de familia Rotafono Villa El Salvador Menor desaparecida
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Rotafono de RPP: los números oficiales para que la ciudadanía envíe sus denuncias, consultas o emergencias

Rotafono de RPP: los números oficiales para que la ciudadanía envíe sus denuncias, consultas o emergencias

 Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

 San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

 Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot