Villa El Salvador: madre de familia busca a su hija de 14 años que desapareció tras escapar de su casa

Emily Caldas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija llamada Dasha Porta Caldas, de 14 años, desde el último lunes 10 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.



El hecho se dio al promediar las 8.00 a. m., cuando la menor salió de su casa minutos después de tener una discusión con su mamá. Sus familiares han tratado de ubicarla por los alrededores del hogar, pero no han tenido éxito.

