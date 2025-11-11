Villa El Salvador: madre de familia busca a su hija de 14 años que desapareció tras escapar de su casa

Dasha Porta Caldas tiene 14 años, de contextura delgada, mide 1.53 metros, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.
Emily Caldas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija llamada Dasha Porta Caldas, de 14 años, desde el último lunes 10 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.
El hecho se dio al promediar las 8.00 a. m., cuando la menor salió de su casa minutos después de tener una discusión con su mamá. Sus familiares han tratado de ubicarla por los alrededores del hogar, pero no han tenido éxito.
Dasha Porta Caldas tiene 14 años, de contextura delgada, mide 1.53 metros, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que la vieron vestía una casaca roja de tipo peluche, jean gris, zapatillas blancas y mochila negra.
Emily Caldas pide ayuda a la población y a la policía para encontrar a su hija pues teme por su seguridad.
