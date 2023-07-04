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Villa El Salvador: padre busca a su hijo que fue a pescar y desapareció tras caer al mar

Rotafono de RPP | La familia pide equipos especializados como drones para poder ubicar el cuerpo de Gonzalo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El hecho se dio hoy al promediar las siete de la mañana cuando el joven de 22 años fue con un amigo a la playa La Pocita a pescar.

El hecho se dio hoy al promediar las siete de la mañana cuando el joven de 22 años fue con un amigo a la playa La Pocita a pescar.

Federico Moreno Rojo se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y buscar a su hijo, Gonzalo Moreno Flores, que desapareció tras caer a la playa La Pocita, en el distrito de Punta Negra.

El hecho se dio hoy al promediar las siete de la mañana, cuando el joven de 22 años fue con un amigo a la playa La Pocita a pescar; sin embargo, resbaló y fue arrastrado por la marea.

“Mi hijo estaba pescando y cayó al mar en la playa Punta Negra, La Pocita. Salió en la madrugada y estaba en short y polo. Ya encontramos su mochila con sus documentos y una zapatilla”, afirmó Federico Moreno.

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Características del desaparecido

Gonzalo Moreno Flores tiene 22 años, mide 1.83 metros, de contextura regular, de cabello y ojos castaño oscuro, con barba y nariz ñata. La última que fue visto, vestía un polo y short.

La familia hace un llamado a las autoridades de la Marina, para que puedan facilitar la búsqueda. Asimismo, piden equipos especializados como drones, para poder ubicar el cuerpo de Gonzalo.

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