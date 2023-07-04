Villa El Salvador: padre busca a su hijo que fue a pescar y desapareció tras caer al mar

Federico Moreno Rojo se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y buscar a su hijo, Gonzalo Moreno Flores, que desapareció tras caer a la playa La Pocita, en el distrito de Punta Negra.

El hecho se dio hoy al promediar las siete de la mañana, cuando el joven de 22 años fue con un amigo a la playa La Pocita a pescar; sin embargo, resbaló y fue arrastrado por la marea.

“Mi hijo estaba pescando y cayó al mar en la playa Punta Negra, La Pocita. Salió en la madrugada y estaba en short y polo. Ya encontramos su mochila con sus documentos y una zapatilla”, afirmó Federico Moreno.