Villa El Salvador: reportan adulta mayor con Alzheimer desaparece tras salir de su casa

Ysabel Leiva de Yarleque se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre llamada María Edilbertina Leiva Vasquez desde la mañana de este último martes 14 de julio. La adulta mayor que padece Alzheimer salió de su casa, ubicada en Sector 9 Grupo 5, cerca del mercado Unión Progreso, en el distrito limeño de Villa El Salvador sin avisar nada a nadie.

La señora comentó que vive con su madre y sus sobrinos en esta zona de Villa El Salvador y que ella solía ir sola al mercado antes mencionado, pero que no se había perdido antes. La familia la ha buscado por horas en los alrededores de su vivienda, pero no ha conseguido hallarla ni tampoco tienen pista alguna.

Ysabel Leiva contó que a veces su mamá busca o sigue a sus hijas cuando va al colegio para cuidarlas y luego va al mercado, y parece que eso pasó. Lo raro es que siempre regresaba a su casa y esta vez no ocurrió eso. Sus nietos se dieron cuenta que no estaba su abuela al promediar las 11.00 a. m.; mientras que sus hijos volvieron a las 4.00 p.m., hora en que salieron a buscarla.