Villa El Salvador: reportan adulta mayor con Alzheimer desaparece tras salir de su casa

La adulta mayor salió de su casa hacia dirección desconocida y sin decirle a nadie | Fuente: Rotafono
Ysabel Leiva de Yarleque se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre llamada María Edilbertina Leiva Vasquez desde la mañana de este último martes 14 de julio. La adulta mayor que padece Alzheimer salió de su casa, ubicada en Sector 9 Grupo 5, cerca del mercado Unión Progreso, en el distrito limeño de Villa El Salvador sin avisar nada a nadie.
La señora comentó que vive con su madre y sus sobrinos en esta zona de Villa El Salvador y que ella solía ir sola al mercado antes mencionado, pero que no se había perdido antes. La familia la ha buscado por horas en los alrededores de su vivienda, pero no ha conseguido hallarla ni tampoco tienen pista alguna.
Ysabel Leiva contó que a veces su mamá busca o sigue a sus hijas cuando va al colegio para cuidarlas y luego va al mercado, y parece que eso pasó. Lo raro es que siempre regresaba a su casa y esta vez no ocurrió eso. Sus nietos se dieron cuenta que no estaba su abuela al promediar las 11.00 a. m.; mientras que sus hijos volvieron a las 4.00 p.m., hora en que salieron a buscarla.
La adulta mayor tiene alzheimer y urge ser tratada y medicada | Fuente: Rotafono
Cabe mencionar que María Leiva sufre de Alzheimer; no recuerda su nombre ni dónde queda su hogar. Por eso, su familia está bastante preocupada y hace un llamado a las autoridades policiales correspondientes; así como, a la ciudadanía en general, para que apoyen con los videos de las cámaras de vigilancia.
María Edilbertina Leiva Vasquez, de 74 años es de tez blanca, tiene los ojos albinos, el cabello de color negro, la boca pequeña, la nariz recta, mide 1.50 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre sus características, portaba una casaca marrón, un pantalón negro y unos zapatos tipo balerinas.
La hija de la señora desaparecida reitera la solicitud de apoyo a través del Rotafono para poder encontrarla lo antes posible. Para cualquier comunicación pueden llamar a los siguientes teléfonos: 977152745 o al 902327802.
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