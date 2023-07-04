Villa María del Triunfo: encuentran a abuelito que desapareció tras salir de su casa

Haydee Gutiérrez Jeri se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que encontraron a su papá Paulino Gutiérrez Maldonado, de 79 años, quien se perdió tras salir de su vivienda por la madrugada el pasado 31 de mayo en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Haydee contó que esta mañana personal de serenazgo del distrito de Villa María del Triunfo, a través de las cámaras de seguridad, logró ver al abuelito deambulando por una zona de fábricas de cemento ubicado en la avenida Pachacútec. El adulto se encuentra bien, pero con signos de deshidratación.



La señora Haydee manifestó su emoción tras encontrar a su padre, quien sufre de lagunas mentales. También agradeció que el Rotafono de RPP haya ayudado con la difusión del caso.

“Muchísimas gracias a toda la producción de RPP, ya estamos con mi papito, lo encontramos, estaba acá en Villa María del Triunfo. Mi papito está bien, gracias a Dios. Muchas gracias por escucharnos”, expresó emocionada Haydee.