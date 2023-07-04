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Villa María del Triunfo: familia busca a abuelito que desapareció hace un día

Rotafono de RPP | Haydee sospecha que su padre Paulino Gutiérrez Maldonado, de 79 años, haya tomado algún microbús que pasa por la avenida El Triunfo, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Paulino Gutiérrez Maldonado tiene 79 años, mide 1.52 metros, de contextura regular, nariz cóncava, de cabello blanco, ojos de castaños oscuros.

Paulino Gutiérrez Maldonado tiene 79 años, mide 1.52 metros, de contextura regular, nariz cóncava, de cabello blanco, ojos de castaños oscuros.

Haydee Gutiérrez Jeri se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su papá Paulino Gutiérrez Maldonado, de 79 años, quien se perdió el domingo 31 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

El hecho se dio al promediar las 12:37 a. m. cuando el señor, quien sufre de la pérdida de la memoria, salió de su casa, situada en la avenida El Triunfo, a la altura del Paradero Electra, sin avisar a nadie el rumbo que tomaría.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, vieron que el adulto mayor de 79 años se fue hasta la estación del tren llamada Villa María del Triunfo de la Línea 1, pero luego no visualizaron más. 

Haydee sospecha que su padre haya tomado algún microbus que pasa por la avenida, pero no tienen ninguna certeza del hecho. Haydee comenta que su papá tiende a olvidarse de las cosas y a desorientarse, por lo que temen por su salud y su seguridad. 

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Características del desaparecido

Paulino Gutiérrez Maldonado tiene 79 años, mide 1.52 metros, de contextura regular, nariz cóncava, de cabello blanco, ojos de castaños oscuros. 

La última vez que lo vieron, el adulto mayor llevaba una casaca negra, un polo coral, pantalón polar de color negro y un sombrero blanco. 

Haydee hace un llamado a las autoridades para que puedan brindar una búsqueda más exhaustiva y así poder encontrar a su padre. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número 944 497 445 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

"Estamos muy preocupados. Estamos buscándolo. Por favor, si lo ven, ayúdenos a encontrar a mi papá", expresó. 

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