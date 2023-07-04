Villa María del Triunfo: familia busca a abuelito que desapareció hace un día

Haydee Gutiérrez Jeri se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su papá Paulino Gutiérrez Maldonado, de 79 años, quien se perdió el domingo 31 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.



El hecho se dio al promediar las 12:37 a. m. cuando el señor, quien sufre de la pérdida de la memoria, salió de su casa, situada en la avenida El Triunfo, a la altura del Paradero Electra, sin avisar a nadie el rumbo que tomaría.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, vieron que el adulto mayor de 79 años se fue hasta la estación del tren llamada Villa María del Triunfo de la Línea 1, pero luego no visualizaron más.



Haydee sospecha que su padre haya tomado algún microbus que pasa por la avenida, pero no tienen ninguna certeza del hecho. Haydee comenta que su papá tiende a olvidarse de las cosas y a desorientarse, por lo que temen por su salud y su seguridad.

