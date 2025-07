Villa María del Triunfo: vecinos reportan aparición de huecos y aniegos por lluvias en el jirón Ramón Castilla

Jorge Zambrano dijo que hace tres meses Sedapal acudió a la zona por una instalación de agua y desagüe y cerca de la zona afectada dejaron una tapa de agua sin sellar, sin embargo, no imaginó que con el transcurso de los días, esta obra se vería afectada. Además, el vecino afirmó que serenazgo y los agentes del orden procedieron a cercar la zona, tras el llamado de ayuda.



“Yo hice un contrato con Sedapal para que me hagan la instalación de agua y desagüe hace ya tres meses o cuatro meses y como han hecho el hueco y todo, la pista no la han sellado como debe ser, y ahora con la lluvia, mi casa está en bajada, el agua se está empozando la parte de la pista, y lo otro es que está llegando a mi vereda donde la está la caja de agua y desagüe”, afirmó el vecino.



Jorge Zambrano comentó que su esposa se comunicó con Sedapal, pero le han indicado que el tiempo de espera será de dos días; sin embargo, el vecino teme que la situación pueda agravarse.