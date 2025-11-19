Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

Teodora Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hija Andrea Chalco Quispe, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el último viernes 14 de noviembre, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, luego de que se contactara por las redes sociales con un adolescente de 16 años.

La madre de familia pide que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su hija, pues teme que haya escapado con el adolescente Cristian Mungía, un muchacho procedente de la región Huánuco, quien ayudaba a vender pollo en el mercado San Francisco, y con quien la desaparecida se comunicaba frecuentemente por Messenger.

Aunque el adolescente niega conocer el paradero de la escolar, la madre de familia lo considera un sospechoso, pues él dijo que se encuentra en Huánuco y ha borrado contenido de su perfil en redes sociales desde la desaparición, según dijo Teodora Quispe.

“El chico con quien chateaba está en Huánuco y pensamos que se la llevó para allá”, manifestó Teodora.

Según la madre de familia, su hija Andrea Chalco compró ropa y zapatillas en el mercado San Francisco antes de ir a su casa, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad.