Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

Rotafono de RPP | La familia de Andrea Chalco Quispe, de 14 años, pide que la Policía Nacional intensifique las labores de búsqueda, pues teme que se haya escapado con un adolescente de Huánuco.
| | Laura Urbina Saldaña
Teodora Quispe se encuentra preocupada y pide ayuda a la población para encontrar a su hija Andrea.

Teodora Quispe se encuentra preocupada y pide ayuda a la población para encontrar a su hija Andrea. | Fuente: Rotafono

Teodora Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hija Andrea Chalco Quispe, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el último viernes 14 de noviembre, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, luego de que se contactara por las redes sociales con un adolescente de 16 años.

La madre de familia pide que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su hija, pues teme que haya escapado con el adolescente Cristian Mungía, un muchacho procedente de la región Huánuco, quien ayudaba a vender pollo en el mercado San Francisco, y con quien la desaparecida se comunicaba frecuentemente por Messenger.

Aunque el adolescente niega conocer el paradero de la escolar, la madre de familia lo considera un sospechoso, pues él dijo que se encuentra en Huánuco y ha borrado contenido de su perfil en redes sociales desde la desaparición, según dijo Teodora Quispe.

“El chico con quien chateaba está en Huánuco y pensamos que se la llevó para allá”, manifestó Teodora.

Según la madre de familia, su hija Andrea Chalco compró ropa y zapatillas en el mercado San Francisco antes de ir a su casa, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Características de menor 

Teodora Quispe se encuentra preocupada y pide ayuda a la población para encontrar a la escolar, quien es de tez blanca, cabello rojizo, ojos negros, boca mediana, nariz recta y tiene un lunar pequeño en el rostro. Además, lleva unas zapatillas blancas y una mochila rosada.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse con Teodora Quispe al siguiente número telefónico 926 800 254 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a escolar Adolescente de 14 años desaparecida Rotafono Villa María del Triunfo Huánuco
