Lima: violinista pide ayuda para el tratamiento de su hijo con “piel mariposa”

José Antonio Castillo Meneses, violinista y profesor de música, se gana la vida tocando su instrumento en la calle del centro de Lima para costear las medicinas y tratamiento contra la epidermólisis bullosa, una enfermedad conocida como “piel de Mariposa”, que padece su hijo de ocho años.

Actualmente, el pequeño Juan Pablo se encuentra delicado de salud, pues la enfermedad se le está complicando al no contar con sus medicinas y cremas para aliviar los dolores que generan las heridas y ampollas en el cuerpo.

“Necesitamos apoyo, pues estamos atravesando una muy complicada situación. En casa debemos abastecer a mi pequeño de todo lo que necesita para su tratamiento diario medicinas, cremas, etc., si no cada vez su condición va a ir agravándose, los hospitales no cuentan con lo que necesita mi hijo”, expresó.

El señor José Antonio comentó que debe salir todos los días para obtener el dinero, a fin de comprar los medicamentos y financiar las terapias, ya que su pequeño también tiene la condición de autismo y depresión severa.

“Pido un apoyo para mi hijito que es un niño piel de mariposa, quien necesita sus medicinas de elevado costo y debe de continuar con su tratamiento, aparte debe seguir con terapias y acudir a psiquiatría, pues tiene autismo con depresión severa”, solicitó.

Las personas afectadas con esta enfermedad presentan ampollas y heridas con el más mínimo roce o presión, similar a las alas de una mariposa, de ahí su nombre.

Cualquier ayuda para el padre de familia puede comunicarse al siguiente número telefónico 986 540 330.