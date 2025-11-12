¡Vuelve a sonreír! Donan bicicleta a niño tras denuncia de robo

En un gesto de solidaridad, una oyente compró la bicicleta y la hizo llegar a la casa de familia, donde el pequeño Matias y su madre recuperaron la alegría.
El pequeño Matias, de 8 años, quien tiene la condición de síndrome de Down, recibió la donación de una bicicleta, luego de que su madre denunciara que delincuentes ingresaron a su casa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, para robar sus pertenencias y el vehículo menor que era usado por su hijo para sus terapias.
A través del Rotafono de RPP, Gloria Díaz denunció que el último jueves los ladrones sustrajeron televisores, celulares y documentos importantes de la familia, incluyendo la identificación de su hijo Matías y su carné de discapacidad. Así como la bicicleta de su esposo usada para ir al trabajo.
Madre de pequeño agradece ayuda
Gloria Díaz expresó su agradecimiento al Rotafono de RPP y a la señora Ani, donadora de la bicicleta especializada. El pequeño recibió su regalo con alegría y fue el mismo que con ayuda de su madre sacó de la caja su nueva bicicleta con la que hará su terapia.
“Yo les agradezco a que sean tan efectivos. Gracias a Dios que una ciudadana, oyente de RPP, ha tenido la gentileza de donarnos esta bicicleta para mi hijo y poder retornar este otra vez el tema de las terapias. Muchísimas gracias", exclamó.
La madre de familia enfatizó que, si bien las pérdidas fueron significativas, la adquisición de la bicicleta para los ejercicios de Matías era lo que más les preocupaba.
“Un especial agradecimiento a Radio Programas porque fue el artífice de todo esto. Muchísimas gracias al Rotafono de RPP que es superútil para nosotros los ciudadanos que a veces se presentan este estas tipo de dificultades”, manifestó.
También comentó que gracias a la ayuda de RPP, el Conadis ha entregado su documento de discapacidad.
Tras la difusión del caso, la señora Ani se solidarizó con el pequeño Matias. Ella iba en un auto cuando escuchó la historia del menor y quiso ayudarle, contó al Rotafono de RPP.
“Quiero mandar un mensaje especial al Rotafono de RPP, que me contacté con ellos inmediatamente escuché la noticia que habían mandado de la familia de la señora Gloria, que le habían robado la bicicleta a este pequeñito tan especial. Gracias a ellos pude contactarme inmediatamente con la familia y hacerles llegar la bicicleta, que en verdad al final es algo material”, expresó emocionada.
En un gesto de solidaridad, la oyente compró la bicicleta y la hizo llegar a la casa de familia, donde el pequeño y su madre recuperaron la alegría.
“Estoy super agradecida, siempre escucho RPP y gracias en verdad por la oportunidad de ayudar. Gracias porque siempre mantienen a todo el mundo informado y así como hay noticias tristes, siempre hay alguien esperando ayudar”, manifestó feliz.
La bicicleta es importante para la terapia del pequeño, quien padece de hipotonía, una enfermedad que se caracteriza como la disminución del tono muscular que hace que los músculos estén excesivamente relajados, por lo que necesita ejercitar sus piernas para que pueda caminar sin dificultades.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.