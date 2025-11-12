¡Vuelve a sonreír! Donan bicicleta a niño tras denuncia de robo

El pequeño Matias, de 8 años, quien tiene la condición de síndrome de Down, recibió la donación de una bicicleta, luego de que su madre denunciara que delincuentes ingresaron a su casa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, para robar sus pertenencias y el vehículo menor que era usado por su hijo para sus terapias.

A través del Rotafono de RPP, Gloria Díaz denunció que el último jueves los ladrones sustrajeron televisores, celulares y documentos importantes de la familia, incluyendo la identificación de su hijo Matías y su carné de discapacidad. Así como la bicicleta de su esposo usada para ir al trabajo.

Madre de pequeño agradece ayuda

Gloria Díaz expresó su agradecimiento al Rotafono de RPP y a la señora Ani, donadora de la bicicleta especializada. El pequeño recibió su regalo con alegría y fue el mismo que con ayuda de su madre sacó de la caja su nueva bicicleta con la que hará su terapia.

“Yo les agradezco a que sean tan efectivos. Gracias a Dios que una ciudadana, oyente de RPP, ha tenido la gentileza de donarnos esta bicicleta para mi hijo y poder retornar este otra vez el tema de las terapias. Muchísimas gracias", exclamó.

La madre de familia enfatizó que, si bien las pérdidas fueron significativas, la adquisición de la bicicleta para los ejercicios de Matías era lo que más les preocupaba.

“Un especial agradecimiento a Radio Programas porque fue el artífice de todo esto. Muchísimas gracias al Rotafono de RPP que es superútil para nosotros los ciudadanos que a veces se presentan este estas tipo de dificultades”, manifestó.

También comentó que gracias a la ayuda de RPP, el Conadis ha entregado su documento de discapacidad.