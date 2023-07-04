Yauyos: buscan a menor de 15 años que desapareció en una acequia cuando fue a lavar sus servicios

Son tres días de angustia. Zulema Estafani Rodríguez Lermo, de 15 años, quien tiene dificultades para hablar, se encuentra desaparecida desde el miércoles 10 de junio en el distrito de Colonia, provincia de Yauyos, región Lima. Su familia se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrarla.

Según Celestino Rodríguez, su hija salió de su casa a las 11 de la mañana a lavar sus servicios a una acequia de riego en el anexo de Huayo; sin embargo, con el pasar de las horas no regresó a su hogar.

Sus familiares se preocuparon y fueron a buscarla a otros pueblos y chacras del distrito de Colonia, pero hasta el momento no la localizan.

Celestino Rodríguez pide el apoyo de las comunidades cercanas del anexo de Huayo para hallar a su hija, quien tiene discapacidad para comunicarse. Además, solicita que las autoridades intensifiquen la búsqueda de la adolescente.

Al momento de su desaparición, Zulema vestía una chompa de lana color verde, pantalón buzo de polar y sandalias marrones.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su padre Celestino Rodríguez al siguiente número telefónico 900 350 088 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.