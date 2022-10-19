Abuelito pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Ramón Castilla tras aparición de bulto en el pecho

Jubilio Gabriel Marca, de 75 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de Medicina General en el Hospital Ramón Castilla de EsSalud, en el Cercado de Lima, debido a que necesita que un médico realice la lectura de los resultados de los exámenes que se realizó tras presentar un bulto en el pecho.

Jubilio dijo que ya le practicaron los exámenes de heces, orina, sangre y tomografía de tórax, los cuales finalizaron el pasado 4 de marzo, pero ahora teme que sus análisis lleguen a vencer sin que hayan sido evaluados por los médicos.

“Por favor, yo estoy esperando los resultados de mis exámenes para que me digan qué es lo que tengo en el pecho y que esporádicamente duele cuando me toco. Yo llamó todos los lunes, llamo y vuelvo a llamar y luego me dicen que ya no hay cita”, afirmó Jubilio Gabriel.



Hace un mes y medio, Jubilio notó un bulto en el pecho que le causaba mucho dolor, acudió al hospital, donde le realizaron los estudios, y ahora cada vez que llama a los números de atención de EsSalud, le indican que vuelva a llamar el lunes siguiente.

