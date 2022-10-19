menu
Abuelito pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Ramón Castilla tras aparición de bulto en el pecho

Rotafono de RPP | El paciente de 75 años pide la pronta atención de EsSalud, pues le preocupa que sus análisis caduquen sin que le hayan dado un tratamiento médico.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jubilio Gabriel Marca reveló que este bulto recién le apareció hace un mes y medio.

Jubilio Gabriel Marca reveló que este bulto recién le apareció hace un mes y medio.

Jubilio Gabriel Marca, de 75 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de Medicina General en el Hospital Ramón Castilla de EsSalud, en el Cercado de Lima, debido a que necesita que un médico realice la lectura de los resultados de los exámenes que se realizó tras presentar un bulto en el pecho. 

Jubilio dijo que ya le practicaron los exámenes de heces, orina, sangre y tomografía de tórax, los cuales finalizaron el pasado 4 de marzo, pero ahora teme que sus análisis lleguen a vencer sin que hayan sido evaluados por los médicos. 

“Por favor, yo estoy esperando los resultados de mis exámenes para que me digan qué es lo que tengo en el pecho y que esporádicamente duele cuando me toco. Yo llamó todos los lunes, llamo y vuelvo a llamar y luego me dicen que ya no hay cita”, afirmó Jubilio Gabriel. 

Hace un mes y medio, Jubilio notó un bulto en el pecho que le causaba mucho dolor, acudió al hospital, donde le realizaron los estudios, y ahora cada vez que llama a los números de atención de EsSalud, le indican que vuelva a llamar el lunes siguiente. 

Jubilo revela que se siente preocupado por el tiempo que transcurre debido a que él no vive en Perú, pues él trabaja como agente de seguridad en Ecuador y tiene que volver cuanto antes para al país vecino. 

Jubilo hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindarle una cita cuanto antes y así pueda iniciar un tratamiento adecuado. "Necesito el resultado para poder volver al trabajo", solicitó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Paciente EsSalud Rotafono Hospital Ramón Castilla
