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Adulta con derrame pleural y quilotórax recibió atención en el INEN

Rotafono de RPP | Los exámenes que le hicieron en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas arrojaron que tenía un tumor maligno en el pulmón izquierdo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rosa comentó que su madre fue trasladada el pasado 13 de mayo hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Rosa comentó que su madre fue trasladada el pasado 13 de mayo hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Rosa Castro Rojas se contactó con el Rotafono de RPP, para agradecer la difusión de su caso, ya que logró que su madre, Consuelo Rojas Fernández (59), sea trasladada desde el Hospital de Lima Este-Vitarte, ubicado en el distrito limeño de Ate, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en San Borja.

Rosa comentó que su madre fue trasladada el pasado 13 de mayo hacia a la citada institución, donde le hicieron diversos exámenes, entre ellos una tomografía, que arrojaron que tenía un tumor maligno en el pulmón izquierdo.

“Rotafono, no tengo palabras para agradecerle desde lo más profundo de mi ser, porque ustedes prácticamente salvaron la vida de mi mamá. (...) Ustedes hicieron contacto en un día y, al día siguiente, mi mamá ya tuvo referencia al INEN, gracias  Dios “, afirmó Rosa Castro. 

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¿Por qué era tan urgente el traslado de la señora?

Consuelo Rojas Fernández es una señora de 59 años, que se encuentra mal de salud, luego de sufrir un derrame pleural y, posteriormente, quilotórax. Su hija Rosa Castro Rojas se contactó con el Rotafono de RPP, para solicitar apoyo para conseguir los ocho exámenes que requería la adulta mayor. 

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