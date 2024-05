Adulta mayor con aneurisma de aorta necesita ser operada con urgencia en hospital Dos de Mayo

Herlinda Castillejo Vargas se encuentra hospitalizada en el Hospital Nacional Dos de Mayo, en Cercado de Lima, desde la primera semana de febrero del presente año, a la espera de la cirugía cardíaca que puede salvarle la vida. Susana Olivo Castillejo se contactó al Rotafono de RPP Noticias para reportar que su madre no ha sido intervenida por falta de insumos médicos para la operación.

Herlinda llegó de emergencia desde Huaraz con el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, y los doctores determinaron que necesitaba ser referida a un hospital de mayor complejidad en Lima. Por este motivo, fue ingresada al Dos de Mayo el 15 de abril del 2023, donde la hospitalizaron en el Servicio de Cuidados Cardiovasculares.

Susana contó que su madre no pudo ser operada el año pasado ya que personal de salud indicó que no contaban con los insumos e implementos necesarios para la intervención; la señora requiere una cirugía híbrida extracorpórea y endovascular. Según la ciudadana, los insumos iban a llegar el último martes 7 de mayo, sin embargo le informaron que por falta de dinero no realizaron la orden de compra.

Ha pasado más de un año y Herlinda, una paciente de alto riesgo, no puede ser atendida como corresponde. Su hija señaló que se encuentra indignada con la falta de acción del hospital y el SIS, quienes pareciera no consideran que esta artería puede romperse en cualquier momento y causarle un sangrado mortal a su madre.