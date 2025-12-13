menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Adulta mayor con degeneración macular obtiene cita para evaluar tratamiento con inyecciones

Rotafono de RPP | Este 24 de diciembre, la mujer de 81 años tendrá una cita en la especialidad de oftalmología.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El señor también indicó que Susalud les brindó el apoyo correspondiente debido a que estaban monitoreando el caso a la espera de la cita.

El señor también indicó que Susalud les brindó el apoyo correspondiente debido a que estaban monitoreando el caso a la espera de la cita. | Fuente: Fuente: Andina

Ernesto Núñez Puente se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su agradecimiento, ya que su madre, Luisa Isabel Puente Bazán, de 81 años, consiguió una cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para evaluar la medicación que recibe por su condición de degeneración macular.

La cita está programada para este 24 de diciembre en la especialidad de oftalmología, donde se revisará el diagnóstico y el tratamiento de Luisa, quien sufre de degeneración macular.

“Agradezco al Rotafono de RPP por su efectividad, ayer en la mañana, después de haber salido mi audio y mi reclamo al aire, me llamaron de Susalud que, inmediatamente, se comunicaron con el Hospital Rebagliati y hoy en la tarde el hospital se comunicó conmigo y ya me dieron la cita para el 24 de diciembre”, afirmó Ernesto. 

Además, destacó el apoyo continuo de Susalud, que ha estado monitoreando el caso y garantizando que el proceso avanzara sin contratiempos.

¿Por qué era tan urgente que la adulta mayor recibiera la cita?

El hijo de Luisa explicó que la situación de su madre había empeorado, ya que la pérdida de visión le dificultaba realizar tareas cotidianas, como ver con claridad y desplazarse sola.

Te recomendamos
Villa El Salvador: familia busca a menor que desapareció tras salir de su colegio

Villa El Salvador: familia busca a menor que desapareció tras salir de su colegio

 EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Rebagliati Hospital EsSalud Paciente Rotafono Jesús María
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Villa María del Triunfo: vecinos exigen la culminación de pistas en la calle San Juan Bautista

Villa María del Triunfo: vecinos exigen la culminación de pistas en la calle San Juan Bautista

 EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

 Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

 Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar

Áncash: familiares buscan a buzo que desapareció tras ingresar al mar
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot