Adulta mayor con degeneración macular obtiene cita para evaluar tratamiento con inyecciones

Ernesto Núñez Puente se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su agradecimiento, ya que su madre, Luisa Isabel Puente Bazán, de 81 años, consiguió una cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para evaluar la medicación que recibe por su condición de degeneración macular.

La cita está programada para este 24 de diciembre en la especialidad de oftalmología, donde se revisará el diagnóstico y el tratamiento de Luisa, quien sufre de degeneración macular.

“Agradezco al Rotafono de RPP por su efectividad, ayer en la mañana, después de haber salido mi audio y mi reclamo al aire, me llamaron de Susalud que, inmediatamente, se comunicaron con el Hospital Rebagliati y hoy en la tarde el hospital se comunicó conmigo y ya me dieron la cita para el 24 de diciembre”, afirmó Ernesto.

Además, destacó el apoyo continuo de Susalud, que ha estado monitoreando el caso y garantizando que el proceso avanzara sin contratiempos.

¿Por qué era tan urgente que la adulta mayor recibiera la cita?

El hijo de Luisa explicó que la situación de su madre había empeorado, ya que la pérdida de visión le dificultaba realizar tareas cotidianas, como ver con claridad y desplazarse sola.