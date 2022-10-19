Adulta mayor con diabetes y problemas de visión pide ayuda para que le acepten referencia en el Hospital Alcántara

Betty Mendoza de Zárate se comunicó con Rotafono de RPP para pedir ayuda y lograr que le acepten la referencia en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield de La Molina, de EsSalud, debido a que sufre de cataratas y degeneración macular, que avanzan progresivamente.

Betty contó que esta referencia fue emitida hace dos años y que, en un primer momento, se le otorgó una cita en la que se le hizo seguimiento a su ojo derecho. Los médicos le ordenaron exámenes preoperatorios, pero, lamentablemente, no pudo asistir porque las fechas coincidieron con el fallecimiento de su esposo.

Actualmente, ella se atiende en el Policlínico Chincha; sin embargo, al tratarse de problemas de la vista, los especialistas le indican que debe acudir al Hospital Carlos Alcántara, ya que su referencia sigue vigente.

“Hace dos años perdí la cita. Ya me tocaba realizarme los análisis, pero lamentablemente no pude ir porque mi esposo se enfermó y falleció. Desde entonces he ido en dos oportunidades, a las seis de la mañana, en taxi, para que me digan que no hay cita. Qué impotencia. Por eso acudo a Rotafono”, afirmó Betty Mendoza.

Betty Mendoza hace un llamado a las autoridades de salud para que le otorguen cuanto antes su cita, debido a que tiene muchas dificultades para realizar sus actividades diarias.